La bande-annonce de Solar Opposites dévoile le nouveau spectacle Hulu de Rick & Morty Co-Créateur

La première bande-annonce officielle de Opposés solaires, la nouvelle série Hulu du co-créateur de Rick et Morty Justin Roiland, est ici. La première saison de la série animée sera présentée en première sur Hulu le 8 mai et se composera de huit épisodes. Une deuxième saison a déjà été commandée, puisque lorsque Solar Opposites a été annoncé en cours de développement, c’était pour une commande initiale de deux saisons. Les habitués de la série Solar Opposites incluent Roiland, Thomas Middleditch, Mary Mack et Sean Giambrone.

Solar Opposites suit une équipe de quatre extraterrestres qui se sont écrasés au milieu de l’Amérique suburbaine. Ils décident de s’y installer en protégeant le Pupa, un super ordinateur vivant qui évoluera un jour dans sa vraie forme, qui terraformera la Terre et les consommera. Pendant qu’ils s’installent dans la vie sur Terre, ils se demandent si c’est mieux ou pire que leur monde natal précédemment détruit. Ils sont assez partagés à ce sujet, Korvo (Roiland) et Yumyulak (Giambrone) le méprisant et Terry (Middleditch) et Jesse (Mack) l’adorent.

Hulu a officiellement dévoilé le teaser officiel de Solar Opposites un peu plus d’un mois avant la première de l’émission. La série ressemble beaucoup à Rick et Morty à la fois dans le ton et le style. Vous pouvez le vérifier dans l’espace ci-dessous:

En plus de Roiland, Solar Opposites est co-créé par Mike McMahan, l’ancien scénariste en chef de Rick et Morty. La liste des acteurs invités pour la première saison est longue, y compris des talents tels que Alan Tudyk, Alfred Molina, Christina Hendricks, Jason Mantzoukas, Liam Cunningham, Rainn Wilson, Tiffany Haddish et Wendi McLendon-Covey. Parallèlement à la sortie de la bande-annonce, Roiland et McMahan ont partagé cette déclaration: “Solar Opposites arrive! Nous ne pouvons que vous montrer le teaser en ce moment, mais toute la saison sortira dans quelques semaines! Restez à l’intérieur et restez en bonne santé pour que vous puissiez regardez et aimez ce spectacle et appelez-nous des génies et toute cette merde. “

Solar Opposites pourrait être positif pour les fans de Rick et Morty qui attendent le prochain lot de nouveaux épisodes. Après une longue pause, Rick et Morty sont revenus pour leur quatrième saison l’automne dernier, mais il ne comprenait que cinq épisodes. Il n’est actuellement pas clair quand la série reviendra, bien que Solar Opposites puisse chercher à combler ce vide. Avec son humour profane et ses manigances de science-fiction (sans parler du talent derrière), Solar Opposites semble être une alternative solide à Rick et Morty. On ne sait pas si la série peut amasser une base de fans aussi grande ou aussi passionnée que celle de Rick et Morty, mais la présence de Roiland attirera sûrement les téléspectateurs. De plus, de plus en plus de consommateurs sont actuellement attirés par les services de streaming en raison de l’épidémie de coronavirus en cours, et d’ici le mois de mai, le public pourrait être à la recherche de quelque chose de nouveau à diffuser. Les opposés solaires pourraient bien convenir.

Opposés solaires sera diffusé sur Hulu le 8 mai.

Source: Hulu