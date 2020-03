La bande-annonce de Star Wars: Rise of Skywalker montre les voix des Jedi Rey Heard

Un nouveau Star Wars: The Rise of Skywalker La bande-annonce montre les voix des Jedi que Rey a entendues lors de sa dernière bataille contre Palpatine. Dans le troisième acte du film, il semble que l’empereur ait pris le dessus sur le jeune charognard devenu Jedi, mais Rey fait ensuite appel à tous les chevaliers qui l’ont précédée et invoque le pouvoir de la Force pour inverser la tendance. grand-père. Pour les fans, ce fut un moment impressionnant qui a servi de récompense à l’introduction de Rey dans The Rise of Skywalker (quand elle n’a pas réussi à atteindre l’ancien Jedi pendant sa formation) et a rendu hommage à toute la saga Skywalker.

Non seulement la séquence mettait en vedette les voix de Jedi des films précédents de Star Wars, comme Obi-Wan Kenobi, Anakin Skywalker et Qui-Gon Jinn, J.J. Abrams et la société ont intégré des personnages des émissions de télévision animées (Ahsoka Tano et Kanan Jarrus), ce qui a été un plaisir pour les téléspectateurs connaissant bien tous les coins du canon de la franchise. Sans doute, la seule chose qui aurait été mieux serait que le public puisse voir les esprits de ces Jedi venir en aide à Rey, plutôt que de les entendre parler. Maintenant, grâce au dernier marketing Rise of Skywalker, cela se produit (d’un certain point de vue).

Dans une courte promo pour le communiqué de presse de The Rise of Skywalker, des séquences de films Star Wars antérieurs (principalement les préquelles) sont diffusées sur l’audio Rise of Skywalker, jumelant chaque Jedi avec leurs répliques. La vidéo, que vous pouvez regarder ci-dessous, représente Obi-Wan, Anakin, Luminara Unduli, Qui-Gon, Mace Windu, Yoda et Luke Skywalker. Étant donné que cette bande-annonce est destinée à un film, les Jedi qui n’apparaissent que dans des émissions de télévision ne sont pas inclus.

Puisque The Rise of Skywalker a marqué la fin définitive de la saga Skywalker, un objectif de l’équipe créative était d’honorer l’histoire complète et de reconnaître les trois époques du récit. L’intégration des anciennes voix Jedi était l’une des façons les plus évidentes pour Abrams et son équipage de faire cela, mais il y a aussi beaucoup de navires de l’histoire de Star Wars présents dans la flotte de la Résistance dans la bataille d’Exegol, un ancien modèle de droïde de bataille dans le coin de L’atelier de Babu Frik et une pléthore d’autres œufs et références de Pâques amusants. C’était agréable de voir The Rise of Skywalker embrasser tous ses prédécesseurs. À un moment de l’ère Disney, les nouveaux films semblaient hésiter à reconnaître pleinement les préquelles décriées, mais Rise of Skywalker s’est assuré que les contributions de la trilogie à l’histoire n’étaient pas oubliées.

Bien que le voyage de Rey dans les films soit terminé, il sera intéressant de voir si elle poursuit d’autres aventures dans d’autres domaines du canon. La division d’édition de Lucasfilm fait actuellement la promotion de l’initiative High Republic (qui se déroule 200 ans avant The Phantom Menace), mais il y a toujours une chance qu’un autre roman ou série comique explore la vie de Rey après la trilogie de la suite alors qu’elle cherche à reconstruire l’Ordre Jedi. S’il serait judicieux pour Lucasfilm d’élargir leurs horizons en ce qui concerne les films et d’initier le public à de nouveaux personnages, ce serait une opportunité gaspillée si Rey n’était pas le sujet de certains livres. Elle était une favorite instantanée des fans, donc il y aurait probablement beaucoup d’intérêt à apprendre ce qu’elle a suivi La montée de Skywalker.

Source: Star Wars