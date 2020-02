la bande-annonce du documentaire sur Tiziano Ferro a été lancée

La plateforme de contenu en streaming Amazon Prime Videou a récemment publié le bande-annonce la documentaire qui raconte la vie personnelle et artistique du chanteur Tiziano Ferro.

Il y a quelques jours, nous avons parlé de l’augmentation de l’intérêt de la plateforme envers notre pays, l’Italie. Et voici que, avec le teaser officiel, une date de lancement probable arrive également.

Amazon Prime Video: sortie de la bande-annonce du documentaire sur Ferro

Le documentaire en question s’intitulera Ferro, dont le premier teaser officiel est sorti. Dans la vidéo, le chanteur est entendu alors qu’il prie dans l’église pour déclarer: «En y réfléchissant, je n’aurais même pas dû avoir trente ans. On a toujours l’impression de marcher dans l’obscurité totale. Vous portez des guerres avec vous. Parfois vous vivez avec elle, parfois vous pouvez faire la paix avec elle. Ceux comme moi ont une faible espérance de vie. Quarante, c’est plus que ce que j’espérais, maintenant tout est en descente et la vie a recommencé. “

Il y a aussi des images de Tiziano Ferro dans la salle d’enregistrement, sur la scène et dans certains moments éprouvés. Ferro est décrit comme un documentaire passionnant sur le chanteur, qui “donnera aux téléspectateurs un regard unique et intime sur sa vie, ses affections, ses passions et son travail”.

Ce sera certainement plein de séquences inédites qui voit l’artiste se préparer pour sa nouvelle tournée de concerts. Le documentaire qui débarquera très probablement au mois de Juin 2020, a été produit par Banijay Italia. Si vous n’êtes pas encore abonné Prime, vous pouvez demander une période d’essai gratuite de 30 jours et décider ultérieurement de la conserver ou de l’annuler.