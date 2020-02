La bande-annonce du jeu Avengers de Marvel montre des modèles de personnages mis à jour

La nouvelle bande-annonce de Marvel’s Avengers a révélé que les personnages et les environnements ont subi de nombreuses modifications. Le titre a été initialement annoncé en 2017 comme “The Avengers Project”, puis à l’E3 2019 Square Enix a montré une bande-annonce complète et a donné plus de détails sur les prémisses du jeu.

Lorsque la première bande-annonce a été publiée, les commentaires des fans étaient généralement positifs, mais une partie importante des fans a critiqué la conception des Avengers eux-mêmes. Plusieurs fans ont estimé que les Avengers devraient ressembler aux versions MCU des personnages, mais payer pour ces ressemblances aurait été très cher pour Square Enix. Les critiques de Thor et Black Widow en particulier étaient très fortes, car les fans estimaient que les deux personnages étaient sous-développés. Peu de temps après le dévoilement, les développeurs ont déclaré qu’ils écoutaient les inquiétudes des fans et qu’ils travailleraient sur des changements.

Marvel Entertainment (via Multiplayer First) a publié une nouvelle bande-annonce et il semblerait qu’elle obtiendra les changements de personnage qu’elle souhaitait. Thor en particulier a reçu une nouvelle coiffure et une barbe beaucoup plus propre, tout en étant beaucoup plus polie en général. Le Hulk a également un modèle de personnage plus détaillé, et les environnements de la remorque sont devenus plus détaillés. En fin de compte, il semble que les Avengers de Marvel poussent pour un look plus réaliste que la bande-annonce originale véhiculée.

À l’origine, Marvel’s Avengers devait sortir en mai, mais a été retardé jusqu’en septembre. Les développeurs voulaient s’assurer qu’il y avait suffisamment de temps pour donner suffisamment de travail au jeu et le peaufiner avant sa sortie. Plus précisément, ils ont déclaré: “peaufiner et peaufiner le jeu selon les normes élevées que nos fans attendent et méritent … nous sommes convaincus que cela vaudra la peine d’attendre.” Bien que la refonte du personnage ne soit pas la seule raison du retard, il va de soi que la société a dû examiner attentivement le jeu dans son ensemble une fois que les fans ont donné leur avis. En plus de cela, le retard est très probablement une bonne chose, car il garantira que le jeu est de la meilleure qualité possible et, espérons-le, empêchera les développeurs d’entrer dans le crunch.

Marvel’s Avengers est très attendu par la communauté des jeux vidéo, et Square Enix et Crystal Dynamics veulent s’assurer que le titre est le meilleur possible. Les Avengers sont parmi les éléments de la culture pop les plus populaires au monde, il est donc extrêmement important que ce jeu soit bien reçu. Heureusement, les commentaires des fans semblent avoir été pris à cœur car les nouveaux designs sont une grande amélioration par rapport à leurs incarnations originales.

Marvel’s Avengers sortira le 4 septembre 2020 sur PC, PlayStation 4, Xbox One et Google Stadia.

Source: Marvel Entertainment (via Multiplayer First)

