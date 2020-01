La bande-annonce finale de la série Arrow promet une fin émotionnelle

Après huit ans de sauvetage de sa ville, le voyage d’Oliver Queen touche enfin à sa fin, et si le La Flèche La bande-annonce de la saison 8 et de la finale de la série est tout ce qui se passe, ce sera un adieu émotionnel. Nous savons depuis un certain temps que cette saison clôturera l’arc d’Oliver en tant que flèche verte, mais le mystère de la façon dont cela se terminera demeure. Bien que la bande-annonce ne donne pas grand-chose, elle donne le ton à une finale chargée d’émotion qui explorera l’héritage laissé par Oliver’s Green Arrow.

La dernière saison d’Arrow, éclipsée quelque peu par le crossover multi-émissions Crisis on Infinite Earths, a vu Oliver travailler avec The Monitor pour empêcher la destruction du multivers. Ce faisant, Oliver a dû voyager sur des terres alternatives, affronter les ennemis de son passé et dire au revoir à ses proches alors qu’il se préparait pour le sacrifice ultime. Au cours de ce voyage, il a retrouvé ses enfants adultes, lui permettant de connaître la famille pour laquelle il donne sa vie de son plein gré. Au final, Oliver se sacrifie pour empêcher l’Anti-Monitor de détruire le multivers.

Publiée par TV Promos, la bande-annonce est légère sur de nouvelles scènes, en s’appuyant principalement sur des clips des derniers épisodes d’Arrow. Il semble cependant qu’il y ait quelques nouvelles scènes vers la fin du clip. Nous voyons une scène avec René, Laurel et Dinah tenant des bougies lors d’une veillée; une photo de deux héros équipés qui courent d’un toit; une photo de groupe de toute l’équipe d’Arrow sans Oliver; et les lumières étant éteintes dans la Arrowcave. Enfin, nous voyons une statue en l’honneur de la flèche verte d’Oliver.

Arrow a commencé en 2012 et suit l’histoire du playboy milliardaire Oliver Queen, rentrant chez lui avec une mission de vengeance après avoir été piégé sur une île déserte pendant cinq ans. Alors que sa mission évolue vers un objectif simple, protéger sa maison de Star City, il est rejoint par des compagnons partageant les mêmes idées, John Diggle et Felicity Smoak, qui travaillent à arrêter le crime et à former une équipe qui deviendra éventuellement une famille.

Avec un seul épisode d’Arrow restant, il est difficile d’imaginer comment ils vont conclure cette histoire, en particulier avec les événements de Crisis on Infinite Earths laissant Oliver mort. Bien que nous puissions supposer à partir de la bande-annonce, il y aura un service commémoratif et une dédicace à la statue à un moment donné, l’intrigue pour le reste de l’épisode est ouverte. Nous savons cependant qu’un personnage qui revient pour la finale d’Arrow est Emily Bett Rickards dans le rôle de Felicity Smoak. Dans tous les cas, il est prudent de supposer qu’il y a encore quelques surprises en magasin lorsque la finale de la série Arrow sera diffusée la semaine prochaine.

La Flèche la finale de la série sera diffusée le mardi 28 janvier à 20 h HE sur The CW.

