La bande-annonce officielle d’Antebellum ne dure que 42 secondes

La bande-annonce officielle de Antebellum est sorti, accompagné d’une nouvelle affiche. Écrit et réalisé par Gerard Bush et Christopher Renz, Antebellum tourne autour du personnage de Veronica Henley. Représentée par Janelle Monáe, Veronica est une auteure populaire qui se retrouve prise au piège d’une réalité terrifiante. Antebellum marque les débuts de réalisateur pour Bush et Renz. Auparavant, le duo avait collaboré sur un clip vidéo pour Jay-Z. Ils ont également dirigé le court-métrage 17. Fusionnant histoire et musique originale, 17 ont suivi un jeune homme qui est sur le point de recevoir une bourse universitaire quand il est mortellement blessé. Le court-métrage est sorti sur Tidal, le service de streaming appartenant à Jay-Z, à l’occasion du cinquième anniversaire de la mort de Trayvon Martin.

Antebellum maintient l’attention de Bush et Renz sur les questions de race et de racisme, bien que la portée globale du film ait été gardée secrète. Dès le premier teaser du film, qui a débuté en novembre, il semblait que Veronica combattait les fantômes de l’esclavage. Avec un peu moins d’une minute, le teaser semble confirmer deux chronologies distinctes pour Antebellum: les temps modernes et l’ère d’avant la guerre civile. Le premier aperçu d’Antebellum a également averti, de façon inquiétante, que «s’il vous choisit… rien ne peut vous sauver».

Connexes: films les plus attendus de 2020

La bande-annonce officielle d’Antebellum est maintenant sortie de Lionsgate Movies, avec une nouvelle affiche. Bien qu’il soit encore plus court que le teaser, avec seulement 35 secondes de séquences, il montre un peu la vie de Veronica avant qu’elle ne se retrouve prise dans un cauchemar. Il y a aussi quelques indices sur les deux chronologies distinctes du film, bien que le sentiment d’imprécision soit toujours soigneusement conservé. Découvrez la bande-annonce et l’affiche ci-dessous.

Monáe est rejoint à Antebellum par Jena Malone, Jack Huston, Kiersey Clemons, Tongayi Chirisa et Gabourey Sidibe. Distribué par Lionsgate, le film est produit par Sean McKittrick et Raymond Mansfield. Mansfield a travaillé comme producteur exécutif sur Get Out, tandis que Sean McKittrick était l’un des producteurs de Get Out et de Us. Une partie de la sagesse d’Antebellum est, évidemment, de jouer son lien avec deux des films d’horreur les plus réussis de ces dernières années.

Moins évidemment, et peut-être contre-intuitif aux yeux de certains, Antebellum reste attaché à sa stratégie marketing secrète. Cela sert certainement de contraste. Alors que des titres récents comme Fantasy Island, The Invisible Man et Brahms: The Boy 2, ont tous proposé des bandes-annonces qui semblent révéler l’histoire jusqu’au troisième acte, Antebellum semble contenu pour offrir aux cinéphiles potentiels uniquement des indices de ce que c’est. vraiment. Cela pourrait changer avec la sortie d’une bande-annonce standard complète. Mais si loin, Antebellum a retenu l’attention précisément en raison de son approche différente de la publicité.

Plus: Antebellum: ce que nous savons jusqu’à présent

Source: Films Lionsgate

Dates de sortie clés

Antebellum (2020)Date de sortie: 24 avr.2020

Star Wars confirme que le père de Rey est un clone de Palpatine en échec

A propos de l’auteur

Abdullah Al-Ghamdi a rejoint . en août 2019, se concentrant sur les actualités cinématographiques et télévisées. En janvier de la même année, il a écrit un article de plus de 3500 mots sur les raisons pour lesquelles Primo Colón est sous-estimé. Il le considère comme son meilleur travail. Lorsqu’il ne défend pas les mérites de son lutteur préféré, il peut être trouvé en train de publier des critiques de différentes longueurs sur Letterboxd. Il est également sur Twitter, @dulealghamdi, bien qu’il ne tweete pas beaucoup.

En savoir plus sur Abdullah Al-Ghamdi