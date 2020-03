La bande pourrait remplacer les disques durs – dans certains cas – grâce à cette percée

Fujitsu a annoncé une nouvelle technologie appelée Virtual Integrated File System qui, selon elle, pourrait aider le stockage sur bande magnétique à concurrencer les disques durs en tant qu’alternative de stockage à faible coût et de grande capacité.

Avec la querelle entre Sony et Fujitsu autour du LTO résolue à la fin de l’année dernière, tous les regards sont désormais tournés vers le LTO-9, qui devrait être livré en 2020. Cette itération fournira des capacités allant jusqu’à 26,1 To (non compressées) et un débit brut pouvant atteindre jusqu’à 708 Mo / sec.

C’est une capacité plus élevée que le plus gros disque dur du marché (actuellement 20 To) – également plus rapide et probablement moins cher aussi. Ajoutez des capacités de compression à la volée et, tout à coup, tout semble rose pour la bande vénérable.

Piratage du système de fichiers

Le système de fichiers intégré virtuel (VIFS) de Fujitsu permet de «regrouper plusieurs cartouches de bande en une seule», ce qui signifie que les utilisateurs peuvent accéder aux données sans se soucier des cartouches de bande individuelles.

Cela ressemble un peu au RAID, mais pour les bandes, ce qui signifie que vous aurez probablement besoin de plusieurs lecteurs de bande ou d’une bibliothèque de bandes. Cela limite le produit aux entreprises et aux grandes entreprises, où les demandes de stockage sont généralement mesurées en pétaoctets et exaoctets.

La société japonaise prétend avoir amélioré les vitesses de lecture de plus de quatre fois en un essai, tandis qu’un autre test a permis une amélioration de la vitesse de près de 2 fois.

«Cette technologie permet des performances d’accès à bande à haute vitesse, telles que des lectures et des écritures aléatoires de différentes tailles survenant dans les applications d’archivage, et devrait fournir une infrastructure d’archivage de données rentable pour l’archivage à long terme de gros volumes de données», Fujitsu ajoutée.