La bannière du site Web d’Apple indique désormais que les magasins de détail sont fermés “jusqu’à nouvel ordre”

Vendredi soir, Apple a annoncé la fermeture de tous les Apple Store en dehors de la Grande Chine jusqu’au 27 mars. Au cours du week-end, Apple a ajouté une bannière à sa page d’accueil pour informer les clients que «nos magasins de détail sont fermés jusqu’au 27 mars». Cependant, ce message a maintenant été changé…

Tel que repéré par les lecteurs de ., la bannière indique désormais «Nos magasins de détail sont fermés jusqu’à nouvel ordre». À notre connaissance, Apple Retail n’a pas encore informé les magasins d’un changement de plan. La page FAQ sur les fermetures de magasins indique toujours le 27 mars.

Cependant, il semble qu’Apple se prépare au scénario probable dans lequel il devra prolonger davantage le délai. La pandémie mondiale de coronavirus continue de toucher de plus en plus d’industries, sans date de fin précise.

Comme toutes les entreprises, Apple s’adapte à l’évolution de la situation. Presque toutes les modélisations scientifiques suggèrent cependant que le virus n’atteindra son apogée que bien au-delà de fin mars.

L’administration a publié hier des directives suggérant de minimiser les rassemblements de plus de dix personnes, et l’environnement d’un magasin est certainement plus occupé que cela. Sur le plan international, de nombreux pays sont en lock-out et il est peu probable que cela se termine à la fin du mois.

Donc, en l’état actuel, officiellement, Apple va rouvrir ses magasins le 27 mars. Cependant, cela ne surprendrait personne si cela était encore retardé et l’annonce du site Web est prête à accueillir de tels changements d’horaire.

