La barre de jeux Xbox de Microsoft ajoute de nouveaux widgets

Peu à peu, nous avons vu comment Microsoft a ajouté de nouvelles fonctions à sa barre de jeu superposée de Windows 10, avec l’inclusion de nouvelles mesures de notre PC, les options d’enregistrement et les captures dans le jeu, la synchronisation de notre compte Xbox, ou l’incorporation récente d’applications tierces telles que Spotify. Donc, aujourd’hui, la Xbox Game Bar a reçu une nouvelle série de mises à jour avec lesquelles nous pouvons créer nos propres widgets personnalisés.

Une fonction accompagnée de l’incorporation de une nouvelle boutique d’applications dans la barre de jeu Xbox, ce qui permettra aux développeurs de créer et de répertorier leurs propres widgets pour faciliter la recherche et l’installation par d’autres utilisateurs.

À l’heure actuelle, la présence de grandes marques telles que XSplit, qui comprendra l’accès aux outils Gamecaster sans avoir à supprimer des applications ou des jeux et la possibilité de démarrer ou d’arrêter des diffusions, de discuter avec les téléspectateurs ou de vérifier les statistiques de diffusion dans la superposition; ou Razer, avec un widget Cortex System Booster, qui permettra aux joueurs de mettre fin aux processus et services qui s’exécutent en arrière-plan, et un deuxième outil pour Razer Gold, le portefeuille virtuel et la crypto-monnaie de l’entreprise.





Alors aussi Intel devrait ajouter son propre widget ce printemps., qui fournira un accès rapide aux paramètres d’affichage et aux profils d’alimentation de l’ordinateur et de ses cartes graphiques intégrées. Un mouvement que nous ne tarderons sûrement pas à voir aussi par NVIDIA et AMD, qui ont déjà leurs propres outils, et une position plus forte auprès des utilisateurs.

La barre de contrôle continuera à être utilisée comme auparavant, en activant un calque superposé à la appuyez sur la touche Windows et la lettre G, tandis que la nouvelle interface sera personnalisable, étant en mesure de réaffecter complètement le HUD.