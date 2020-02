Il y a quelques jours, les ordinateurs du monde entier ont cessé de fonctionner en raison bogues qui a frappé la barre de recherche de Windows 10.

La société a parlé dans un tweet “d’enquêter sur un problème potentiel de connexion avec plusieurs services Microsoft 365”. Il n’a fait aucune référence spécifique au problème de la barre de recherche, mais le message peut suggérer que d’autres services ont également cessé de fonctionner. Le problème se pose lorsque les utilisateurs se dirigent vers le barre de recherche, qui vous permet généralement de rechercher des fichiers spécifiques ou d’autres informations sur votre ordinateur. La barre de recherche apparaît en blanc et inutilisable.

Windows 10: la barre de recherche a cessé de fonctionner, il semble que le problème soit les services en ligne de Microsoft

Windows 10 est utilisé par près d’un milliard de personnes. On ne sait pas combien d’entre eux sont impliqués, mais heureusement, le problème ne semble pas être présent sur tous les ordinateurs. Cela semble être une conséquence du fait que la barre de recherche services en ligne Microsoft, malgré son utilisation pour rechercher l’ordinateur local. Lorsque les gens recherchent, l’ordinateur communique avec le moteur de recherche Microsoft Bing et beaucoup ont suggéré qu’un problème avec cette connexion pourrait en être la cause.

Utilisateurs de Reddit – dont beaucoup ont signalé le problème au cours des dernières heures – ont trouvé une solution alternative. Cela implique cependant d’apporter des modifications au registre de l’ordinateur, ce qui peut causer des problèmes au PC et, dans des cas extrêmes, le faire complètement casser et n’est donc pas recommandé. Le problème est également présent quelques jours après que Microsoft Teams a cessé de fonctionner correctement. Ce problème semble donc être la conséquence du non-renouvellement d’un certificat de sécurité de Microsoft.