La barre de recherche de Windows 10 ne fonctionne pas: solution

Lorsque Microsoft annonce une nouvelle mise à jour semestrielle pour Windows 10 il est inévitable de trembler. L’histoire que l’entreprise traîne depuis l’arrivée de la mise à jour d’octobre 2018, qui a été chargée d’erreurs et a dû être retirée, n’est pas bonne, et il est clair que les mises à jour de mai 2019 et de novembre 2019 n’ont pas perdu «la mauvaises habitudes ».

Certains utilisateurs se plaignent un problème qui affecte la barre de recherche de Windows 10 lors de l’utilisation de ces versions, Mise à jour de mai 2019 et mise à jour de novembre 2019. J’ai pu vérifier que sur mon ordinateur, qui utilise toujours la version de mise à jour d’octobre 2018, je n’ai pas ce problème, et la même chose devrait s’appliquer aux versions précédentes.

La barre de recherche de Windows 10 est un élément important, car elle nous permet rechercher des fichiers et des documents de manière simple et rapide. Il n’est pas indispensable au bon fonctionnement du système d’exploitation, mais il joue un rôle clé pour en faire une utilisation efficace et confortable, afin que nous puissions parfaitement comprendre l’inconfort des utilisateurs qui ont été affectés par cette erreur.

Comment identifier l’erreur de la barre de recherche dans Windows 10 et comment la corriger

L’identification de l’erreur est très simple, il suffit d’ouvrir la barre de recherche et de commencer à taper. Si on voit ça la fenêtre de résultats est complètement noire et nous utilisons Windows 10 May 2019 Update ou November 2019 Update sans aucun doute, notre équipe est affectée par cette erreur.

Ne vous inquiétez pas, ce problème a une extension assez importante, suggérant que Microsoft a “cassé” quelque chose avec les dernières mises à jour. Eh bien, et a une solution? Nous n’avons pas de réponse officielle de Microsoft, donc on ne sait pas exactement ce que cette erreur a causé, mais nous savons que certains utilisateurs ont pu la résoudre en désactivant l’intégration Bing dans le menu Démarrer.

Idéalement, attendez que Microsoft publie une mise à jour qui résout le problème de manière définitive, mais si vous ne pouvez pas attendre et devez utiliser la barre de recherche, oui ou oui, ce sont les Étapes à suivre pour désactiver Bing:

Nous allons à l’icône Windows dans la barre des tâches, faites un clic droit et sélectionnez «exécuter». Nous tapons “regedit” sans guillemets et nous appuyons sur Entrée ou cliquez sur Accepter.

Dans la barre supérieure, nous écrivons “Computer HKEY_CURRENT_USER Software Microsoft Windows CurrentVersion Search” sans guillemets.

Nous faisons un clic droit comme nous le voyons dans l’image et sélectionnons “Valeur DWORD 32 bits”. Nous l’avons nommé “BingSearchEnabled” (sans guillemets).

Maintenant, nous double-cliquons sur «BingSearchEnabled» et dans «Informations sur la valeur», nous entrons «1» (sans guillemets).

Terminé, nous fermons l’éditeur de registre et allons dans la barre de recherche. Le problème devrait être résolu, mais maintenant seuls les résultats de recherche locaux apparaîtront.

Si cette solution ne fonctionne pas pour vous patience, ce n’est qu’une question de temps jusqu’à ce que Microsoft reconnaisse l’erreur et publie la mise à jour correspondante.