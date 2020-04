La bataille finale de Rise of Skywalker comptait 55 NOUVEAUX navires Star Wars

Une vidéo révèle tous les navires familiers Star Wars: The Rise of Skywalker bataille finale, ainsi que 55 nouveaux créés juste pour le film. Réalisé par J.J. Abrams, le troisième film de la trilogie suite a également marqué la fin de la saga Skywalker. Cela signifiait qu’il devait offrir aux fans une conclusion satisfaisante au récit de quatre décennies créé par George Lucas.

La route vers la sortie de The Rise of Skywalker n’a pas été facile. La mort prématurée de Carrie Fisher a créé des problèmes majeurs pour Lucasfilm depuis Leia Organa était censé être le principal objectif du film. Cela a été suivi par le barreur d’origine, la sortie de Colin Trevorrow en raison de différences créatives avec Lucasfilm. Après le début de la renaissance de Star Wars en 2015 via Star Wars: The Force Awakens, Abrams a été ramené à la barre et a co-écrit le scénario du film avec Chris Terrio. The Rise of Skywalker avait beaucoup d’histoire à couvrir, mais comme avec la plupart des films Star Wars, il n’est pas complet sans une bataille spatiale – quelque chose que le dernier épisode a livré.

Connexes: Star Wars révèle Leia Heard Yoda et Obi-Wan Kenobi Force Ghosts

Alors que Rey (Daisy Ridley) et Kylo Ren (Adam Driver) se battaient contre le clone Emperor Palpatine (Ian McDiarmid) sur Exegol, le reste de la Résistance s’est engagé dans une lutte aérienne contre l’Ordre Final. Juste au moment où les Freedom Fighters, en infériorité numérique, perdaient espoir, une flotte de soutien se précipita, menée par Lando Calrissian (Billy Dee Williams). Cela a aidé la Résistance à gagner la bataille dans The Rise of Skywalker avec de nombreux navires familiers inclus dans la séquence. Cependant, après avoir appris à quel point la séquence d’action allait être massive, le superviseur des effets visuels d’Abrams ILM Rogert Guyett et le superviseur de Lucasfilm Design James Clyne révèlent dans une vidéo de DiscussingFilm (un clip BTS publié pour promouvoir le communiqué de presse américain du film) qu’ils a dû créer 55 nouveaux avions pour le film pour correspondre au niveau de portée que le réalisateur envisageait dans cette bataille culminante. Découvrez-le ci-dessous:

Pour les fans dévoués de Star Wars, voir tous ces navires familiers venir à la rescousse a été un moment passionnant. Lucasfilm a arraché certains des métiers les plus distincts d’autres histoires à inclure dans la bataille massive. L’idée était d’évoquer la même catharsis que les fans du MCU ressentaient lors de la bataille finale d’Avengers: Endgame – à partir du moment où le premier portail s’est ouvert jusqu’à la toute fin. Malheureusement, ce n’était tout simplement pas le cas puisque les téléspectateurs ne voyaient pas vraiment qui les pilotait. Mis à part ces avions qui sont déjà apparus dans d’autres projets Star Wars, il est également intéressant de voir comment Guyett et Clyne, ainsi que leurs équipes ont dû créer de nouveaux navires à remplir pour donner vie à la vision d’Abrams de la bataille finale. Bien qu’ils ne soient pas entrés dans les détails de chacune de ces nouvelles créations, un montage rapide de la même vidéo donne aux fans un aperçu de ce à quoi ressemblent ces derniers avions.

En tout cas, maintenant que Star Wars: The Rise of Skywalker est disponible en numérique aux États-Unis, les fans peuvent revisiter la scène susmentionnée et le reste du film dans le confort de leur foyer. Comme le révèle le tweet source, les abonnés basés au Royaume-Uni devront attendre le 13 avril pour accéder au film en ligne. Néanmoins, ceux qui sont des fans inconditionnels de la franchise peuvent obséder sur ces détails supplémentaires tout en ayant la possibilité de suspendre ou de ralentir le film. Malgré la fin de la saga Skywalker, Star Wars continue. Compte tenu de cela, il est sûr de dire que les fans verront plus de ces nouveaux navires dans de futurs projets.

Plus: Star Wars confirme l’origine complète des chevaliers de Ren

Source: DiscussingFilm