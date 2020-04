La boîte de jeux PS5 pourrait avoir ce design

Les fans de Sony continuent de révéler leur côté le plus créatif, et cette fois, ils ont été encouragés à façonner le design que pourrait avoir la boîte de jeu PS5, une console qui, nous nous en souvenons, arrivera plus tard cette année, notamment entre fin novembre et mi-décembre, et qui sera basé sur l’architecture Zen 2 au niveau CPU et RDNA 2 au niveau GPU.

Pour en revenir à la conception des boîtes, nous avons trois concepts très intéressants qui partent d’une base commune, bien qu’ils présentent des différences claires, comme nous pouvons le voir dans les images d’accompagnement. Le premier a une touche qui me rappelle pas mal la boîte de jeu PS3, place le logo PS5 au centre et le logo “PlayStation uniquement” se trouve sur le côté en position verticale.

La deuxième conception de boîte des jeux PS5 a un caractère de continuité marqué, car il est très similaire à celui actuellement utilisé par les jeux PS4. Le logo de la console se trouve en haut à gauche et le badge “PlayStation uniquement” est positionné horizontalement juste après.

Enfin, nous avons un troisième design qui part de la même base que le précédent, mais avec un jeu de couleurs différent qui combine un fond blanc avec des lettres noires, et un quatrième design qui Il combine des aspects du premier et du deuxième design.

Les jeux PS5 à venir

Nous avons déjà vu la conception possible de la box, mais quels jeux la PS5 recevra-t-elle à ses débuts? En plus des critiques attendues des plus importants jeux triple A sur PS4, il est indiqué que Horizon Zero Dawn 2 Ce sera l’un des triples A les plus importants qui arrivera à la nouvelle console Sony dans sa première étape.

GodFall sera un autre des grands lancements, et il est dit que Sony pourrait profiter de lancer de grands titres comme God of War 2 et Spider-Man 2. Comme nous l’avons dit à l’époque, nous pensons que la première étape de la PS5 sera assez silencieuse en termes d’exclusivités, car elle partagera la scène avec la PS4, ce qui signifie que les deux continueront de recevoir les mêmes jeux pendant une période de temps raisonnable.

Sur une note personnelle, je dois dire que l’un des jeux que j’aimerais voir le plus sur PS5 est Bloodborne 2. Miyazaki avait déjà dit à l’époque qu’il aimerait faire face à ce projet, mais c’est malheureusement quelque chose qui ne dépend pas de lui. Voyant le succès du premier opus, je pense que Sony finira tôt ou tard par “le mettre au four”.