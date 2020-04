La bouée de sauvetage d’Expedia; Bill Gates sur la vie après le verrouillage; Pivoter dans une pandémie – .

Voici ce dont nous parlons cette semaine sur le podcast ..

«Imaginez des restaurants qui n’installent que des personnes à toutes les autres tables et des avions où chaque siège du milieu est vide.» Voilà à quoi ressemblera la prochaine phase «semi-normale» de la pandémie, dit Bill Gates, offrant une prise de position nettement pragmatique qui contraste avec les prédictions du président Trump selon lesquelles l’économie reviendra «en rugissant». Mais Gates souligne également le potentiel d’une nouvelle vague d’innovation comme on n’en a pas vu depuis la Seconde Guerre mondiale.

“S’il y a de la vie, il y a des voyages”, dit le président d’Expedia, Barry Diller, exprimant son optimisme quant à l’avenir alors même que le géant du voyage en ligne basé à Seattle prend une série de mesures spectaculaires pour secouer son entreprise au milieu de la crise économique.

En parlant de secouer les choses, Le co-fondateur de ., John Cook, revient à l’émission et propose sa propre échelle Richter pour aider à comprendre comment la pandémie pousse certaines entreprises à la grandeur et en secoue d’autres.

Pivoter pendant une pandémie: Dans notre dernier segment, nous partageons certains faits saillants de notre webinaire réservé aux membres sur «Pivoter en cas de pandémie», avec deux PDG expérimentés de Seattle qui sont dans le vif du sujet en ce moment: le PDG de Redfin, Glenn Kelman, qui dirige la technologie le courtage immobilier à travers une période de turbulences économiques sans précédent; et la PDG de Tokki, Jane Park, l’ancienne PDG de Julep, qui a rapidement fait pivoter sa start-up d’emballage cadeau écologique Tokki pour s’adapter aux réalités de la pandémie peu de temps après son lancement plus tôt cette année.

Nous organiserons régulièrement ce type de discussions avec des journalistes et des chefs de file du monde des affaires, de la science, de la technologie et des startups, et nos membres pourront se connecter et participer en direct. Accédez à ..com/memberships pour en savoir plus.

Merci pour l’écoute! Abonnez-vous à . dans votre application de podcast préférée. Notre producteur de podcasts est Curt Milton, et notre musique à thème est de Daniel L.K. Caldwell.

Suivez @. pour les mises à jour. Envoyez-nous un conseil de nouvelles. Abonnez-vous à nos newsletters.