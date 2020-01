la bourse pour les femmes

Et cette année aussi pour la deuxième fois consécutive, la société Amazon lance cette intéressante initiative appelée Amazon Women in Innovation. Une bourse conçue pour soutenir les femmes les plus méritantes qui aspirent à travailler dans le monde de la technologie et de l’innovation.

En quoi consiste exactement cette initiative

Ce projet fait en fait partie d’une initiative plus vaste appelée Amazon dans la communauté, qui vise à soutenir les jeunes désireux de réussir dans la technologie en général avec d’autres activités telles que Amazon Future Engineer. Mais la bourse en question est conçue précisément pour les filles qui souhaitent approfondir les disciplines appelées avec l’acronyme de STEM: Science, technologie, ingénierie et mathématiques. Ils participeront à l’initiative trois universités italiennes, dont chacun sélectionnera un candidat en fonction de la tranche de revenu, du nombre de crédits détenus et bien sûr de la note moyenne. Les universités en question sont:

la Polytechnique de Milan, la date limite de dépôt des candidatures étant fixée au 13 mars 2020;

la Polytechnique de Turin, qui doit expirer le 12 mars 2020;

l ‘Université de Rome Tor Vergata, à laquelle la demande doit plutôt être soumise avant le 9 mars 2020.

Le montant de la bourse un total de 18 000 euros pour chaque des trois étudiants, en l’occurrence 6 000 € par an pendant trois ans. Au cours des trois dernières années, Amazon s’est engagé à soutenir les gagnants du concours fournir également aux filles un mentor qui pourra se consulter pour tout besoin et qui les aidera à développer les bonnes compétences pour pouvoir débuter dans le monde du travail, à partir de présentation d’un CV et pour faire face à des entretiens d’embauche.