La calculatrice Windows est mise à jour avec une nouvelle représentation d’icône et de graphique

La direction de la conception et de la cohérence dans Windows 10 continue de prendre de petites étapes. Le dernier à rejoindre a été le Calculatrice Windows. Avec la nouvelle icône, une des fonctionnalités les plus intéressantes qui avait pris du temps dans la version pour Insiders est arrivée: le représentation graphique.

La calculatrice est l’une des applications les plus anciennes de Windows et celle qui a le plus évolué et amélioré avec sa version pour Windows 10. Nous avions vu la nouvelle icône dans les vidéos et les images promotionnelles de Microsoft, mais nous l’avons déjà parmi nous.

La calculatrice Windows est encore plus complète

Il la nouvelle icône suit la ligne marquée de Fluent Design, Le nouveau schéma de conception de Microsoft. Il a l’air vraiment bien et c’est le moment idéal pour mettre à jour l’icône en raison des autres bonnes nouvelles qui viennent dans la version 10.2005.23.0 à partir de la calculatrice Windows.

La représentation graphique C’est la dernière grande fonctionnalité à rejoindre la calculatrice Windows, après avoir reçu le calcul de la date il y a des années.

Pour ceux d’entre nous qui ont étudié les mathématiques à un moment donné, nous avons sûrement utilisé plus d’une fois des outils comme WolframAlpha. Sans être un outil aussi complet, Microsoft a déployé des efforts dans cette nouvelle section offrant une beaucoup de possibilités, à la fois en termes de détails mathématiques et de personnalisation.

Si pour une raison quelconque vous l’avez désinstallé ou ne l’avez pas, voici le lien pour le télécharger.