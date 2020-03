La caméra 100x Zoom de Samsung est mise à l’épreuve par un enquêteur privé – .

L’une des fonctionnalités les plus intrigantes incluses par Samsung dans sa gamme S20 est quelque chose que la société appelle Space Zoom. Bien que le nom lui-même soit certes un peu fantaisiste, j’ai un soupçon discret, Apple est un peu perturbé, il ne vient pas avec lui en premier.

Le nom mis à part, Space Zoom a l’air vraiment cool et offre une capacité étonnante de zoomer sur un sujet tout en prenant une photo. Le S20 Ultra en particulier, qui vous coûtera environ 1400 $, fait passer la technologie du zoom au niveau supérieur.

Comme Samsung l’a noté lors de son événement Unpacked le mois dernier:

Avec la technologie Space Zoom du Galaxy S20, même lorsque vous êtes loin, vous pouvez zoomer de près. Utilisez un zoom jusqu’à 30x sur le Galaxy S20 et S20 + avec Space Zoom, notre zoom Super Resolution basé sur l’IA, ou intensifiez jusqu’à 100x Space Zoom, avec l’objectif plié révolutionnaire du S20 Ultra avec zoom optique hybride 10x.

Nous avons déjà vu quelques exemples de zoom 100x du Galaxy S20 Ultra faire le tour du Web, mais une nouvelle vidéo d’un enquêteur privé nous donne un aperçu plus complet de ce que le smartphone haut de gamme de Samsung apporte à la table.

La vidéo ci-dessous a été réalisée par le Wall Street Journal et présente Michael McKeever, un enquêteur privé avec des décennies d’expérience. La vidéo vise à comprendre comment le S20 Ultra se compare à l’iPhone 11 Pro Max, le produit phare d’Apple, un Sony HDR-CX190 et un Nikon P100.

Le premier test était d’environ 50 pieds et a vu le S20 Ultra surpasser l’iPhone. Bien sûr, une fois que vous avez atteint le zoom maximum, l’image commence à devenir un peu floue.

La vidéo complète peut être visionnée ci-dessous:

Qu’il suffise de dire que si vous voulez une capacité de zoom claire et nette à longue distance, les smartphones restent pâles par rapport aux caméras autonomes dédiées.

