La caméra Eufy panoramique et inclinaison semble être en route

Plus tôt cette semaine, Eufy a commencé à déployer la prise en charge de la vidéo sécurisée HomeKit pour l’eufyCam 2, et il semble maintenant qu’une nouvelle caméra Eufy panoramique et inclinable soit en route.

S’il est précis, ce serait le premier appareil photo non statique de la société de maison intelligente axée sur le budget …

Rapports HomeKit News.

Plus tôt dans la journée, nous avons envoyé un tweet à propos d’un article dans le sous-répertoire HomeKit, où l’utilisateur u / KingKarl-TM a téléchargé ce qui semble être une offre d’Eufy, via leur page Facebook, révélant non pas une, mais deux caméras intérieures, dont l’une semble être capable de fonctionnalités de panoramique et d’inclinaison. Compte tenu du nombre d’images trafiquées trouvées en ligne ces jours-ci, il est prudent d’être prudent face à de telles affirmations, cependant, Christopher Close d’iMore a fait un peu plus de fouilles et a trouvé d’autres preuves de la caméra inclinable dans l’application Eufy Security.

Non seulement l’application révèle la caméra susmentionnée, bien qu’en «bêta», mais l’existence d’un code HomeKit est montrée sur la base de l’appareil, poussant davantage cela dans le domaine de la probabilité d’être compatible avec HomeKit. Bien sûr, des choses plus étranges se sont produites, et il ne serait pas hors de portée qu’un tel appareil photo ne soit pas réellement sorti. Pourtant, étant donné qu’il semble qu’ils aient à un moment donné fait la promotion de ces produits via Facebook (aucun signe de cela n’existe maintenant apparemment au-delà de l’article de Reddit), cela semble plutôt prometteur.

Comme nous l’avons expliqué précédemment, il existe deux niveaux de prise en charge de HomeKit pour les caméras de sécurité, et rien n’indique à ce stade que les nouvelles caméras pourraient prendre en charge.

HomeKit Secure Video est conçu pour remédier à la principale faiblesse de sécurité avec la plupart des caméras intelligentes d’aujourd’hui. Afin de détecter des personnes et de reconnaître des visages, la plupart des caméras téléchargent votre flux vidéo dans le cloud et y effectuent l’analyse. Cela signifie que la vidéo non cryptée est stockée sur le serveur de quelqu’un d’autre, ce qui représente une cible savoureuse pour les pirates.

Avec HSV, toutes les personnes, les animaux et les véhicules sont détectés localement, sur votre propre iPad, HomePod ou Apple TV, et seule la vidéo cryptée est envoyée aux serveurs cloud d’Apple.

La situation est cependant compliquée par le fait que les caméras supplémentaires ont une forme plus basique de compatibilité HomeKit, ce qui signifie que le support Siri et les actions déclenchées par le mouvement, mais pas HomeKit Secure Video.

Eufy propose une gamme de produits pour la maison intelligente plus adaptés aux portefeuilles, y compris des caméras de sécurité et des appareils de nettoyage de robots. Un appareil photo panoramique et inclinable Eufy serait un ajout bienvenu à la gamme.

