La caméra Halide ajoute la prise en charge complète de l’iPhone SE, y compris le mode Portrait pour tous les objets

La caméra arrière de l’iPhone SE prend en charge le mode Portrait, mais avec une limitation: elle ne fonctionne que pour les personnes, pas pour tous les objets. Une nouvelle mise à jour des applications Appareil photo Halide et Appareil photo Spectre ajoute toutefois la prise en charge de l’iPhone SE, notamment en apportant le mode Portrait à tous les objets.

L’iPhone 11 et l’iPhone 11 Pro prennent tous deux en charge le mode Portrait pour les humains ainsi que pour les objets et les animaux domestiques. Cela signifie que vous pouvez appliquer et ajuster le filtre bokeh aux animaux domestiques et aux objets, tout comme vous le feriez pour les humains. Sur l’iPhone SE, cette fonctionnalité est plus limitée.

Avec l’iPhone SE, un peu comme avec l’iPhone XR, lorsque vous essayez de prendre une image en mode portrait de votre animal de compagnie ou d’un objet, un message apparaît indiquant «aucune personne détectée». Passez à une personne, et tout fonctionne parfaitement. Il s’agit d’une limitation logicielle, car Apple s’appuie sur un logiciel pour imiter les fonctionnalités de la caméra des iPhones à double caméra sur l’iPhone SE à objectif unique. Halide vise à supprimer ces limitations.

Les développeurs Halide ont publié des mises à jour cette semaine de leurs deux applications de caméra sur iOS, Halide et Spectre. Les deux mises à jour ajoutent un support complet pour l’iPhone SE, ainsi que le mode Portrait pour tous les objets. Cela signifie que dans les applications Halide et Spectre, vous pouvez utiliser le mode Portrait comme vous le feriez sur un iPhone 11 ou iPhone 11 Pro.

Halide taquine qu’il a une panne complète de la caméra pour l’iPhone SE à venir la semaine prochaine. Cela offrira un aperçu rapproché du matériel photo de l’iPhone SE, y compris comment il se compare à l’iPhone 8.

Vous pouvez télécharger Halide Camera sur l’App Store pour 5,99 $ et Spectre Camera sur l’App Store pour 2,99 $.

