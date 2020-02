La caméra sous-écran ne sera pas bientôt disponible sur iPhone

Tout le monde pense que la vision ultime d’Apple pour l’iPhone est cette fameuse “seule plaque de verre” et que l’encoche n’est qu’une étape intermédiaire sur la voie d’un écran sans lunette. Une condition pour cela, bien sûr, est une caméra sous-écran.

Nous en avons déjà vu une preuve de concept – un prototype Oppo fonctionnel – et Vivo vient d’en annoncer une autre: l’Apex 2020…

Rapports CNET.

L’Apex 2020 a une configuration de caméra à double objectif comme son prédécesseur, mais cette fois-ci, Vivo a également fourré une caméra selfie de 16 mégapixels à l’intérieur de l’écran. C’est la première fois que Vivo dévoile une soi-disant caméra sous-écran, éliminant efficacement tout besoin d’encoche.

Cependant, le rapport poursuit:

Elle semble identique à la technologie de la «caméra sous écran» lancée par Oppo, qui appartient à la même société mère. Mais Oppo n’a jamais sorti un téléphone utilisant la technologie d’appareil photo que les gens pouvaient réellement acheter, et les téléphones Apex ne sont pas non plus conçus pour la production.

En d’autres termes, il s’agit probablement du même module de caméra implémenté exactement de la même manière. Et comme nous l’avons observé précédemment, il y avait quelques indices forts que cela ne fonctionne pas très bien.

Oppo a tweeté quelque chose qui admet effectivement que la qualité de l’image est compromise par l’intégration de la caméra sous l’écran.

“Les algorithmes derrière notre technologie USC présentés au # MWC19 incluent la suppression du trouble, le HDR et la balance des blancs.”

C’est essentiellement une leçon de relations publiques sur la façon de donner une tournure positive à un problème matériel: dites aux gens que votre logiciel intelligent surmontera les limites. En termes plus francs, Oppo admet que l’appareil photo souffre de brume, d’une mauvaise plage dynamique et d’une balance des blancs inexacte.

Étant donné la haute qualité qu’Apple accorde à la qualité de la caméra, c’est le genre de compromis que la société n’acceptera même pas avec la caméra selfie. De plus, comme nous l’avons également noté la dernière fois, l’encoche d’Apple ne contient pas simplement un appareil photo.

Au total, il y a huit technologies dans l’encoche, de gauche à droite: caméra infrarouge, illuminateur d’inondation, capteur de proximité, capteur de lumière ambiante, haut-parleur, microphone, caméra frontale, projecteur Dot.

Tout sera finalement résolu d’une manière ou d’une autre, mais nous ne devrions toujours pas nous attendre à un iPhone vraiment sans encoche de sitôt. En attendant, vous pouvez regarder ci-dessous une vidéo du Vivo Apex 2020 avec sa caméra sous-écran.

FTC: Nous utilisons des liens d’affiliation automatique générant des revenus. Plus.

Consultez . sur YouTube pour plus d’informations sur Apple: