la carte pour se souvenir des victimes de COVID-19

9 053. C’est le nombre d’horreur en Espagne. Et, sûrement, lorsque vous lirez ceci, ce chiffre aura augmenté. Depuis que le coronavirus est arrivé en Espagne, le nombre de personnes infectées a augmenté de façon exponentielle 92 900. Et nous recevons des nouvelles qui nous coupent le souffle, de la situation critique dans certaines résidences au débordement dans les hôpitaux. Le coronavirus régit actuellement nos vies: sur les réseaux sociaux, dans les médias et à la télévision. 24 heures, 7 jours par semaine. Mais Regardons-nous tous la partie la plus humaine de cette crise?

Manu Garrido est journaliste et ingénieur en informatique et une autre personne impliquée dans le tourbillon d’informations sur le SRAS-CoV-2. Il est également le créateur du projet Memorial 2020, une initiative numérique pour mettre un visage et un nom sur les nombreuses victimes que le coronavirus a laissées en Espagne. Et raconter leurs histoires.

“Il est né en réponse à l’augmentation tragique du nombre de décès par coronavirus en Espagne, qui a causé certains déshumanisation du défunt. Seuls quelques personnages célèbres et cas très particuliers sont nommés. Mais tout le monde a une histoire qui mérite de rester en vie, et Internet est, aujourd’hui, un moyen facile de le réaliser “, a expliqué Garrido pour Hipertextual.

La page du monument numérique, hébergée sur Github, se veut être l’espace pour raconter ces histoires afin que, comme l’explique la description du projet, “elles ne tombent pas dans l’oubli des figures et des graphismes”. Pour envoyer l’histoire, un formulaire est utilisé, qui sera examiné et ensuite inclus dans le point sur la carte où la personne est décédée.

Il s’agit d’un outil qui vise, dans la mesure du possible, à aider à pleurer lorsque de nombreuses personnes ne peuvent pas dire au revoir à leurs proches. Quelques mots, peut-être une photo souvenir ou une chanson et un point sur la carte pour que nous n’oublions pas tout ce que quelqu’un a signifié dans nos vies. “

Memorial 2020 est un moyen de sauver la mémoire des personnes qui n’ont pas pu gagner la lutte contre le coronavirus. Un espace mémoire à la portée de tous. Ce ne sont plus seulement des monuments sur une place pour honorer les victimes, maintenant ils sont aussi offres numériques. Comme le projet qui a été lancé après le tremblement de terre de 2017 au Mexique, qui a fait 369 morts. Les jours suivants après le tremblement, le participation des citoyens sur internet augmenté pour pouvoir offrir des informations vérifiées au milieu du chaos. Et, en plus, un carte pour indiquer où les gens sont morts à Mexico, la zone la plus touchée par le tremblement de terre.

Le créateur de Memorial 2020 a eu d’autres influences pour créer cette initiative, comme le projet Queering the Map, qui vise à rendre la communauté queer visible dans le monde. Ils utilisent également une carte et, bien que Manu Garrido reconnaisse que ce concept est plus artistiqueCette idée l’a inspiré à créer le monument numérique des victimes mortelles de COVID-19.

Mais, surtout, des projets comme celui promu par Garrido, peuvent marquer un avant et un après dans l’idée préconçue que nous avons des mémoriaux ou des monuments. Internet, a-t-il expliqué, ouvre les portes à une nouvelle façon de se souvenir et de se souvenir. “Il deviendra, comme tous les outils et initiatives qui naissent et coexistent sur Internet, ce que ses utilisateurs et sa communauté veulent qu’il devienne.”