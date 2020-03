La Casa di Carta 4 arrive sur Netflix en avril, de nouveaux détails révélés

Les nouveaux épisodes de The Paper House ils arriveront bientôt sur Netflix: la célèbre production espagnole a réussi à enchanter tout le public international aussi bien connu et, démontrant cela, arrivera avec une quatrième saison à savourer pleinement à tous points de vue. À venir 3 avril sur Netflix, la saison à venir va encore une fois profiter de ses personnages connus pour porter un masque Dali qui devront faire face à de nouvelles circonstances, de nouveaux mais surtout de nouveaux problèmes: tous les détails révélés

The House of Card: la quatrième saison sera explosive, la bande-annonce le suggère

Dans moins de quelques semaines, l’une des productions originales du service de streaming le plus célèbre au monde arrivera en ligne. A son signe, les voleurs qui ont rendu fou le public international se retrouveront face à de nouveaux obstacles à ne pas prendre à la légère. Selon les révélations du showrunner, cette saison aurait un scénario plus lent que les autres, mais après la sortie de la dernière bande-annonce, il semble difficile de le croire.

Avec la sortie des nouveaux épisodes, le mystère peut enfin être résolu: Nairobi est-elle vivante ou non? Dans la première bande-annonce, nous l’avons vue apparaître avec désinvolture, mais la dernière a révélé une situation très tragique; il ne faut pas non plus oublier que, concernant la finale de la saison dernière, Alba Flores il avait proposé à ses fans de préparer les mouchoirs car l’événement serait définitif, mais bref: qui peut le dire? Après tout, les adieux ne semblent pas si officiels.

Nous concluons en informant nos lits que La Casa di Carta a également été renouvelée cinquième saison.