La Casa di Carta, ce que vous ne savez pas sur la 5e saison et la 6e à venir

La quatrième saison de la série est arrivée Netflix depuis un peu plus de deux semaines et des millions de fans se demandent déjà quand la prochaine arrivera. Beaucoup le regardent en bingewatch en faisant un marathon à quelques heures de la sortie, certains plus sensés – et moins affamés – le retardent plus dans le temps (sauf alors victime de spoilers sur les réseaux sociaux ou de leurs amis): de quelque manière que vous préfériez le voir, après le dernier épisode vous ne serez pas impatient de la cinquième saison.

A son arrivée, il ne fait aucun doute: The Paper House confirme pour la quatrième année consécutive un succès d’audience remarquable. Ceux qui l’aiment, qui le méprisent, mais on ne peut nier qu’il représente un véritable «cas» dans le contexte de Série télévisée de ces dernières années et cela a apporté une bouffée d’air frais dans un environnement qui commençait à devenir périmé.

Pour cette raison, Netflix n’a pas hésité un instant à donner le feu vert pour la nouvelle saison, en fait va égayer tous les fans qui ont été témoins des événements de la quatrième partie et de sa conclusion.

Paper House 5 et 6: voici ce que vous ne saviez pas sur les saisons à venir

Bien que la production des nouvelles saisons soit restée enveloppée de brouillard pendant plusieurs mois – après quelques rumeurs divulguées par les médias espagnols – tous les doutes se sont dissipés après la confirmation du showrunner Álex Pina.

Le tournage aurait dû commencer au printemps, probablement ce mois-ci, mais en réalité, l’urgence du Coronavirus fait retarder la production de retour sur le plateau, et nous ne savons pas combien de temps nous resterons obligés de rester immobiles.

Si le tournage devait reprendre sous peu, et vu l’habitude du géant du streaming de espacer la sortie de la nouvelle saison d’au moins un an, on pourrait supposer l’arrivée sur Netflix pour l’été 2021. Si la saison continue de suivre les précédentes, il sera également possible de la renouveler pour la sixième partie.