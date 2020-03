la cause de l’échec du premier vol d’essai Starliner

Si vous vous souvenez, la capsule de l’équipage Starliner conçue pour transporter des astronautes vers l’ISS n’a pas réussi à entrer sur l’orbite droite et à s’arrimer à la station lors de son premier vol d’essai. Il s’est avéré plus tard, que le temps de l’ordinateur de bord du vaisseau spatial a été mal calibré pendant 11 heures. Il n’a donc pas pu tirer les propulseurs qui enverraient le Starliner sur le bon chemin. De plus, son équipe au sol avait déjà brûlé trop de carburant, il n’a donc pas été en mesure d’établir une connexion efficace. La société s’est demandée si l’erreur persisterait avec un test plus long.

Boeing: la NASA n’était peut-être pas au courant de certains détails, elle réfléchit donc à la manière de poursuivre le prochain vol

la NASA et Boeing a formé une équipe pour enquêter sur ce qui s’est passé. Un rapport récemment publié par Orlando Sentinel a déclaré que le fait que la société n’ait pas effectué de test de bout en bout a surpris la NASA. Mulholland a défendu Boeing lors de la conférence, déclarant aux journalistes: “Je ne veux vraiment pas que quiconque ait l’impression que cette équipe a essayé de prendre des raccourcis. Ils ne l’ont pas fait. Ils ont fait de nombreux tests. Et dans certains domaines, nous avons évidemment des lacunes à combler. “

Mulholland a déclaré qu’à l’avenir, Boeing continuera de tester en petites pièces, mais il effectuera également tests de bout en bout plus longs. Selon le Washington Post, la NASA envisage toujours d’autoriser Boeing à effectuer son premier vol habité ou d’exiger que la compagnie aérienne effectue d’abord un vol sans pilote.