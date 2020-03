la cause est Covid-19 et le travail intelligent

Le moment que nous traversons et auquel le monde entier est confronté n’est certainement pas facile, la plupart d’entre nous ne se souviennent certainement pas d’un autre moment similaire dans toute leur vie.

Au cours des derniers jours de nombreuses entreprises ont d’abord invité puis forcé leurs employés à travailler à domicile, une procédure plus techniquement appelée Travail intelligent. Cependant, cette procédure pourrait faire tomber Internet.

Internet pourrait s’effondrer avec des connexions surchargées

De nombreuses entreprises ont récemment introduit la possibilité pour leurs employés de faire leur travail à domicile, au cours des dernières heures, certaines d’entre elles ont annulé la demande d’obligation, pour le bien de la communauté. La cause est évidemment la pandémie de coronavirus qui affecte presque tous les pays du monde. Bien que ce soit une excellente nouvelle pour tous les travailleurs, cette politique pourrait conduire à l’effondrement d’Internet.

Hier déjà, de nombreux utilisateurs du nord de l’Italie ont rencontré des problèmes avec la connexion Telecom, en panne pendant quelques heures, et encore moins si toute l’Italie et par la suite le monde devaient se connecter simultanément sur le Web. L’augmentation de la visioconférence et l’utilisation massive des systèmes VPN pourraient causer de nombreuses difficultés à l’infrastructure Internet.

Lisa Pierce, un expert en réseautage a déclaré: “Le maillon faible de la chaîne, qui est la cause pour laquelle le système pourrait être surchargé, sera les réseaux domestiques à large bande”. Les craintes de ce dernier ne sont pas partagées par Openreach, le plus grand fournisseur de haut débit domestique du Royaume-Uni. Ce dernier dit qu’il a été construit pour prendre en charge une capacité de réseau qui définit 10 fois la demande moyenne de trafic. Il suffit d’espérer qu’il a raison de pouvoir continuer notre travail de Smart Working.