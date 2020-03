la chaîne arrive pour rester informée sur Covid-19

Rester informé de ce qui se passe en Italie et dans le reste du monde est très important, en particulier pour la pandémie, qui nous a pris par surprise, rendant cette guerre encore plus difficile et durable. Bien que la visite des pages Google soit facile à trouver toutes sortes d’informations, il faut aussi dire que toutes ne sont pas toujours vraies ou disent la réalité des faits; pour cette raison, nous parlons aujourd’hui d’une chaîne Telegram qui est très simple à utiliser et qui apportera des nouvelles plus saillantes dans la notification.

Télégramme: voici une chaîne très utile pour rester à jour sur Covid-19

Réputé précisément pour la fonction des chaînes, Telegram permet aux utilisateurs de participer à des chats à sens unique où les propriétaires peuvent envoyer une série de nouvelles. Ce que nous sommes sur le point de présenter prend cette connotation et permet aux personnes intéressées de rester à jour sur Coronavirus.

Appelé “Coronavirus News Italie“Le même canal utilise le BOT officiel de l’OMS afin de partager rapidement les directives de l’organisation ainsi que plus d’informations sur le virus. L’accès est évidemment gratuit; il est disponible pour tout le monde donc il sera nécessaire téléchargez Telegram sur votre appareil Android ou iOS et effectuez une recherche avec le nom de la chaîne ou, alternativement, cliquez sur ce lien direct et appuyez sur “joindre».

Nous concluons en informant nos lecteurs qu’ils pourront s’appuyer totalement sur cette chaîne: elle pourra filtrer les fausses nouvelles pour éviter les mauvaises informations dans leur intégralité.