la chaîne arrive pour suivre l’actualité du Coronavirus

Nous assistons ces jours-ci au sommet du Coronavirus et il est certainement très important de se tenir au courant de ce qui se passe en Italie à travers des sources faisant autorité et surtout en exploitant tous les moyens de communication dont nous disposons. Après son arrivée WhatsApp le WHO BOT officiel qui vous permet de suivre la contagion qui se déroule dans le monde entier, à partir d’aujourd’hui vous pouvez suivre toutes les actualités sur le coronavirus profitant également de Telegram grâce à une nouvelle chaîne.

télégramme est une application disponible pour les deux androïde il a iOS qui vous permet de vous masser rapidement et facilement avec vos amis et vos proches, mais ses fonctions en font également l’une des meilleures applications pour rester connecté avec le monde qui nous entoure. Avec Telegram c’est possible suivre des groupes ou interagir avec des BOT pour automatiser les fonctions et nous faciliter la vie.

Télégramme: toutes les mises à jour et bulletins sur la nouvelle chaîne

Avec l’avènement de coronavirus chats comme télégramme et WhatsApp ils sont devenus indispensables surtout pour se tenir au courant de ce qui se passe et du niveau d’infection du virus. Grâce à la nouvelle chaîne Telegram, il sera possible de suivre les principales nouvelles publiées dans les grands journaux et avoir le bulletin de protection civile mis à jour tous les jours.

Pour ceux qui ne l’ont pas déjà fait, il est indispensable d’installer le chat télégramme (excellente alternative à Whatsapp) sur votre smartphone via le Google Play Store ou l’App Store. Une fois à l’intérieur, suivez simplement l’assistant relatif et accédez à la chaîne Coronavirus News Italia pour obtenir toutes les nouvelles immédiatement.

la la chaîne pourra également filtrer les fausses nouvelles grâce à la publication de nouvelles uniquement sources faisant autorité. Le service est totalement gratuit et cela n’a aucun coût, car en utilisant le partage, il est possible de partager des messages avec des amis et des parents.