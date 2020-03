La chaleur de l’été n’arrêtera pas comme par magie l’épidémie de coronavirus – .

La nouvelle épidémie de coronavirus ne ralentira pas pendant l’été, prévient le CDC européen, à moins que des mesures de distanciation sociale ne soient maintenues pour réduire les risques de transmission.

L’avertissement de l’agence s’accompagne d’un soutien sous la forme de preuves empiriques provenant de régions du monde où les climats plus chauds n’ont pas été en mesure de réduire le nombre de cas.

Des régions comme l’Australie et Singapour, et des États américains comme la Floride et la Californie, ont signalé plus de 10 000 cas entre eux, même si tous ont des climats plus chauds.

Si vous vous attendez à ce que la canicule estivale tue comme par magie le nouveau coronavirus et réduise considérablement la menace, alors vous devez abandonner ce courant de pensée pour le moment. Rien n’indique que l’épidémie de COVID-19 va ralentir simplement parce que le temps est sur le point de changer. Au contraire, il existe de nombreuses preuves que les personnes qui vivent dans des climats plus chauds, notamment la Californie, la Floride, Singapour, l’Australie, l’Afrique, le Moyen-Orient, sont tout aussi susceptibles d’être infectées que n’importe qui d’autre. Le Centre européen de prévention et de contrôle des maladies (ECDC) prévient officiellement que la saisonnalité n’affectera pas la pandémie, et de fortes mesures de distanciation sociale doivent encore être mises en œuvre pour réduire le taux de transmission.

“Les quatre coronavirus endémiques dans les populations humaines sont responsables de 10 à 15% des infections froides courantes et présentent une saisonnalité hivernale marquée dans les climats tempérés, avec un pic entre décembre et avril, mais sont à peine détectés pendant les mois d’été”, L’ECDC a écrit dans un nouveau rapport de situation sur l’épidémie de coronavirus en Europe (via .). «La saisonnalité des coronavirus pourrait être due, en partie, aux conditions environnementales et à la sensibilité de l’hôte, car les coronavirus sont plus stables sous une humidité relative basse et moyenne (20 à 50%) lorsque les mécanismes de défense des voies respiratoires sont supprimés.»

Le rapport poursuit: «Cependant, sur la base d’analyses préliminaires de l’épidémie de COVID-19 en Chine et dans d’autres pays, un nombre élevé de reproducteurs a été observé non seulement dans les districts secs et froids, mais aussi dans les districts tropicaux à forte humidité absolue, comme dans le Guangxi et Singapour. Il n’y a aucune preuve à ce jour que le SRAS-CoV-2 affichera une saisonnalité hivernale marquée, comme d’autres coronavirus humains dans l’hémisphère nord, ce qui souligne l’importance de mettre en œuvre des mesures d’intervention telles que l’isolement des personnes infectées, l’éloignement du lieu de travail et la fermeture des écoles . “

L’agence a déclaré que la capacité actuelle de tous les lits de soins intensifs sera dépassée dans toute l’Europe d’ici la mi-avril, à moins que des mesures ne soient prises pour empêcher la propagation et augmenter la capacité.

Le rapport a également relevé le risque pour les personnes âgées et celles souffrant de maladies chroniques dans la région de «élevé» à «très élevé». Dans le même temps, toutes les autres catégories sont confrontées à un danger «modéré» des épidémies. Le risque global pour les pays reste “modéré” mais pourrait être “très élevé” en l’absence de mesures de distanciation sociale, selon l’agence.

Les travailleurs de la santé sont plus exposés au nouveau coronavirus que le public, surtout s’ils n’ont pas d’équipement de protection et de protocoles appropriés pour faire face aux épidémies locales. L’ECDC a cité des statistiques chinoises selon lesquelles 10% des infections signalées concernaient le personnel médical, au-dessus du taux de 4% mentionné dans d’autres études. L’Italie et l’Espagne, les deux pays les plus durement touchés par la pandémie, ont enregistré des taux d’infection de 9% et 13% respectivement pour les personnels de santé.

Les rapports qui ont précédé la dernière mise à jour de l’ECDC sur la pandémie de coronavirus ont prouvé que le SRAS-CoV-2 est contagieux en été. Le meilleur exemple est le cas de Tom Hanks. Il a contracté l’infection en Australie où c’est l’été. Au moins 128 cas de COVID-19 ont été signalés en Australie à l’époque, il y a précisément deux semaines. Actuellement, l’Australie compte près de 2 800 cas confirmés.

Singapour comptait 631 cas au moment de la rédaction du présent document, tandis que la Floride et la Californie ont enregistré respectivement près de 2 000 et 3 200 cas.

