La chanson thème de Banger de Fallen Order maintenant sur Spotify et iTunes

Le groupe de metal mongol à succès The Hu a dévoilé le clip du Star Wars Jedi: Fallen Order chanson thème “Sugaan Essena”, et la chanson est également maintenant disponible sur iTunes et Spotify. Le Hu et Respawn se sont associés pour mélanger le style unique du groupe avec l’atmosphère de l’univers Star Wars. Les joueurs peuvent entendre la chanson dans les premiers moments du jeu.

Le Hu mélange les instruments mongols traditionnels et le chant de gorge avec un style heavy metal pour une forme de musique incroyablement unique. Le groupe s’est formé en 2016, mais a remporté un grand succès en 2019 lorsque leur chanson “Wolf Totem” a atteint le sommet du palmarès Billboard des ventes numériques de hard rock. Le groupe n’a cessé de gagner en popularité au fil de ses tournées en Europe et en Amérique du Nord. En novembre 2019, le groupe a reçu le prix le plus élevé en Mongolie, l’Ordre de Gengis Khan.

Le Hu a publié ce matin le clip de “Sugaan Essena” sur la page YouTube d’EA Star Wars. Les fans peuvent également accéder à la chanson sur iTunes et Spotify. En plus de cela, Respawn et The Hu ont travaillé ensemble sur une vidéo en coulisses pour donner aux fans des détails supplémentaires sur la chanson. J’espère que cette vidéo donne un aperçu de la façon dont la chanson a pu mélanger si efficacement Star Wars et le chant de gorge mongol.

Star Wars Jedi: Fallen Order a incroyablement bien performé et a même réussi à atteindre le haut de gamme des prévisions de ventes d’EA. Plus que cela, bien que le titre ait reçu d’assez bonnes critiques avec son histoire incroyable, et Star Wars Jedi: Fallen Order est également devenu le jeu vidéo Star Wars le plus vendu de tous les temps. Malgré ses performances, d’autres ont déclaré que Fallen Order manquait gravement de gameplay. Beaucoup croient que le jeu a un excellent scénario, mais les problèmes de mécanique de combat et de performance non originaux ont empêché le titre d’être vraiment génial.

C’est une expérience très étrange d’avoir quelque chose de lié à Star Wars qui ne présente pas de thèmes orchestraux de style John Williams. À ce stade, les deux choses sont si intrinsèquement liées que la plupart des gens sont incapables de les séparer dans leur tête. Entendre une nouvelle chanson, en particulier une si bien jouée, dans Star Wars: Fallen Order est extrêmement rafraîchissant. Les Hu apportent une qualité au jeu qui honore leur culture, tout en se sentant comme quelque chose d’assez surnaturel pour avoir un sens dans un univers à thème spatial. Avec le succès que cela leur a apporté, il ne serait pas surprenant d’entendre que Respawn et The Hu travailleront ensemble sur Star Wars Jedi: Fallen Order 2.

Star Wars Jedi: Fallen Order peut être joué sur PC, PlayStation 4 et Xbox One.

