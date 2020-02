la charnière “s’est cassée” après 27 000 fois dans le test

Motorola Razr et la comparaison avec le Samsung Galaxy Fold

L’année dernière, CNET a effectué le même test sur Samsung Galaxy Fold, qui a duré 14 heures (119,380 plis) sur la machine. Le Foldbot a été conçu pour tester l’appareil Samsung, mais la publication l’a modifié pour le Razr, dans le but d’atteindre le 100 000 fois. Cependant, les hôtes de la diffusion en direct ont dû arrêter de tester lorsque la charnière du téléphone a commencé à faire du bruit et à résister après près de quatre heures. Il semblait également inégal et mal aligné lorsque le téléphone était fermé.

Cela dit, l’écran Razr ça marchait toujours et il avait l’air parfait même après que sa fermeture éclair ait commencé à se boucler. L’écran du Galaxy Fold s’est cassé à la fin de son test, mais il a ensuite duré beaucoup plus longtemps et la machine a été calibrée pour le plier complètement à chaque fois. Pour le test Razr, la machine n’a plié l’appareil qu’en deux.

Vous pouvez voir les faits saillants du streaming en direct de quatre heures de CNET ici: