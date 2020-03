La chaux s’arrête temporairement en Californie, dans l’État de Washington et dans certains pays européens pour ralentir les coronavirus – .

Scooters à la chaux sur le campus de Microsoft à Redmond, Washington (. Photo / Monica Nickelsburg)

Lime suspend ses services de scooter électrique et de vélo électrique en Californie, à Washington, en Italie, en France et en Espagne, à partir de mardi. La société a déclaré que les fermetures visent à ralentir la propagation de COVID-19.

Dans les marchés restants de Lime, la société étend ses procédures de nettoyage et recommande aux cyclistes d’essuyer les scooters et les vélos ou de porter des gants.

“Comme vous, nous sommes préoccupés par les villes que nous aimons et que nous appelons chez nous, les gens que nous servons et nos collègues sur le terrain”, a déclaré Lime dans un article de blog. «Aimer les villes signifie aussi les protéger. Pour l’instant, nous suspendons le service Lime pour aider les gens à rester sur place et à rester en sécurité. “

Lime a commencé à retirer ses vélos électriques des rues Seatle l’année dernière au milieu des discussions en cours avec le gouvernement de la ville au sujet d’un pilote de partage de scooter. Ce pilote devait démarrer ce printemps, mais son avenir ne semble pas clair alors que Seattle s’efforce de ralentir l’épidémie de coronavirus qui secoue la ville. Des scooters électriques louables de Lime étaient disponibles dans d’autres villes de Washington, ce qui leur permettait avant l’annonce de mardi.

Le dernier service de vélos en libre-service de Seattle, JUMP, continuera de fonctionner dans la ville avec une flotte réduite. La société appartenant à Uber continuera d’évaluer la situation à mesure qu’elle évolue, selon la porte-parole d’Uber, Stephanie Sedlak.

“Nous avons augmenté la fréquence de nettoyage et nous désinfectons tous les vélos électriques et scooters JUMP qui entrent et sortent des entrepôts”, a-t-elle déclaré dans un e-mail. «Le personnel chargé de la manutention des véhicules JUMP porte des gants et se lave souvent les mains. Nous serons vigilants dans notre processus de nettoyage, mais nous encourageons également les conducteurs à nettoyer les poignées de leur véhicule avant et après utilisation (par exemple, avec une lingette désinfectante). »

Uber a annoncé mardi qu’il suspendrait les trajets groupés en Amérique du Nord et Lyft suspend les trajets partagés sur tous les marchés en réponse à la pandémie.