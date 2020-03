La Chine espère une extension de COVID-19

L’extension de COVID-19 se poursuit dans le monde entier, mais en provenance de Chine, ils arrivent des nouvelles encourageantes sur cette pandémie. Si le «business» est un thermomètre pour le mesurer, Apple vient d’annoncer qu’il rouvrira ses 42 magasins dans le géant asiatique.

L’extension COVID-19 est sous contrôle en Chine, selon le gouvernement. Et les données. À son apogée le 13 février, la Chine a enregistré 13 000 nouvelles infections en une seule journée. Il y a deux jours, la Chine n’a ajouté que 8 nouveaux cas, le nombre le plus bas depuis la mi-janvier. Hier, il y avait plus de raisons d’être optimiste car la ville de Wuhan, la source de l’épidémie, n’a signalé que cinq nouveaux cas et aucune infection transmise localement n’a été signalée dans le reste du pays.

La Commission nationale chinoise de la santé a expliqué que l’épidémie avait déjà culminé, sans aucun doute aidé par la plus grande quarantaine de masse au monde mise en œuvre dans la province du Hubei et bien que des épidémies soient redoutées dans certaines régions alors que les gens retournent au travail et que de nouveaux cas sont importés. Si quoi que ce soit, la pandémie y serait sous contrôle.

Quant à l’annonce d’Apple, elle a fermé tous ses magasins en Chine début février en raison de l’expansion du coronavirus et cette semaine mais ils ont été progressivement rouverts ces derniers jours. Désormais, tous les points de vente, les 42 qu’il possède dans le pays, rouvriront. C’est un bon indicateur, comme les 300 millions de travailleurs qui retournent dans les usines cette semaine, dont beaucoup fabriquent des produits technologiques.

Pourquoi devrions-nous rester à la maison pour arrêter l’expansion de COVID-19?

Si des nouvelles pleines d’espoir arrivent de Chine, nous ne pouvons pas en dire autant du reste du monde et on pense que la courbe enregistrée dans le pays asiatique se répétera dans d’autres zones géographiques, même si elle est (espérons-le) avec un nombre inférieur de personnes infectées et décédées. En Corée du Sud, ils “aplatissent la courbe de transmission” (le grand objectif) et la plus grande préoccupation se situe en Italie et en Iran.

Ces deux pays suivent la Chine et sont en avance sur les autres, mais tout indique que la France, l’Allemagne ou les États-Unis vont reprendre la courbe et il nous reste encore deux semaines pour atteindre le plus haut sommet. Et l’Espagne, actuellement le pays le plus touché de la zone euro, juste derrière l’Italie. Des mesures ont été prises et il est certain que davantage devra être fait, comme en Italie, y compris “l’état d’alerte”. Une décision drastique, mais nécessaire si nous voulons contenir le virus.

Tout monte, descend, et les chercheurs sont convaincus que ce n’est qu’une question de temps pour arrêter l’extension et contrôler la maladie. Cela dépend en grande partie de la responsabilité des humains eux-mêmes, suivre les recommandations et respecter les mesures prises par les autorités sanitaires.

Considérant que chacun de nous est un maillon de la chaîne du virus et en plus des mesures d’hygiène corporelle et respiratoire, le seul moyen de stopper la propagation du COVID-19 est de limiter les contacts et dans un exercice de responsabilité individuelle reste à la maison. Et ne pas penser que nous sommes en vacances et que nous allons à l’appartement de la plage ou à la maison de ville … Le grand risque en ce moment n’est pas le virus lui-même, qu’une grande partie de la population mondiale passera sûrement sans complications graves, mais plutôt l’effondrement du système de santé.

Et s’il vous plaît, collaborez aussi au mieux de vos capacités contre la désinformation, Campagnes contre les programmes malveillants, racistes et haineux, y compris les théories du complot et les profiteurs et les scélérats qui tentent de faire des affaires en vendant des “vaccins” ou des “remèdes”. Nous vous renvoyons à notre dernière spéciale où nous avons passé en revue une série d’applications, de panneaux et de cartes pour suivre le nouveau coronavirus et éviter les informations erronées avec les informations des destroyers des mythes de COVID-19 publiées par l’OMS. Il est entre nos mains d’arrêter l’extension du COVID-19. Informations actualisées sur la pandémie | Ministère de la santé – OMS