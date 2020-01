La Chine et la Finlande développent déjà une nouvelle connexion

2020 sera une année importante pour le monde technologie, mais surtout pour celui de la connexion depuis la réalisation de la 5G sera achevé définitivement. Une nouvelle connexion avec laquelle il sera possible d’accéder à tous ses potentialité, y compris sa haute vitesse.

en réseauen fait, tout ce que nous faisons est de discuter de la nouvelle connexion même s’il y a encore beaucoup de doutes à ce sujet. De l’autre côté du monde, cependant, il y a quelqu’un qui pense déjà à l’avenir en imaginant une nouvelle connexion: le 6G.

6G: la nouvelle connexion que la Chine développe déjà

la Chine et surtout Huawei réfléchit déjà à une nouvelle connexion Internet, beaucoup plus innovante et avancée. Pour confirmer la nouvelle, Ren Zhengfei, PDG de Huawei, communiquant que c’est son équipe de travailler dur et constamment pour développer le nouveau réseau dans les plus brefs délais.

Apparemment, cependant, l’Europe du Nord y travaille également, en particulier l’Université d’Oulu, en Finlande. Affirmer cette nouvelle, cependant, est Mika Rantakokko (coordinateur de la transition numérique de l’agenda urbain de l’UE) lors d’une réunion OnLife, informant que les investissements réalisés ont déjà été d’une importance considérable.

Selon ce que dit le coordinateur Rantakokko, la connexion 6G sera incroyable, avec zéro latence et ombre numérique, un assistant virtuel beaucoup plus innovant à la disposition des utilisateurs.

La recherche semble avoir commencé du bon pied, il ne reste plus qu’à attendre de nouvelles communications officielles pour savoir comment va son travail.