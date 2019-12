La Chine franchit une étape importante avec le lancement de la fusée Longue date du 5 mars – .

Vendredi, le programme de roquettes du 5 mars, retardé par la Chine, a franchi une étape importante lorsqu'elle a envoyé un satellite de communication en orbite terrestre. La fusée devrait jouer un rôle majeur dans les ambitions d'exploration spatiale de la Chine à l'avenir, bien qu'elle ait eu une route rocailleuse tout au long de son développement.

Après plusieurs faux départs et problèmes peu de temps après le lancement lors de vols d'essai antérieurs, la Chine semble avoir finalement réussi à sa troisième tentative. En fin de compte, le pays espère que la fusée lui fournira la puissance nécessaire pour lancer des missions sur la Lune et même sur Mars dans un avenir pas si lointain.

Lorsqu'il s'agit de lancer une mission vers Mars, les programmes spatiaux sont obligés de fonctionner dans des fenêtres assez strictes. Les missions sont lancées sur la planète rouge avec la Terre et Mars sont dans les bonnes positions, et ces fenêtres de lancement sont relativement courtes.

La Chine espérait pouvoir lancer son premier rover sur Mars en 2020, et prévoyait de le faire avec une fusée Longue date du 5 mars. Avec le lancement réussi de cette semaine, ces ambitions semblent désormais beaucoup plus réalistes et la Chine se préparera à envoyer son matériel Mars en route vers la mi-2020.

À l'avenir, les plans de la Chine pour une nouvelle station spatiale seront également affectés par les progrès de la fusée Longue date du 5 mars. La fusée sera utilisée pour envoyer des composants de la station spatiale vers le ciel, et la Chine prévoit actuellement que sa station spatiale sera opérationnelle d'ici 2022.

L'envoi de trucs dans l'espace est difficile. C'est comme ça. La NASA a appris que SpaceX l'apprend toujours et la Chine, qui a été forcée de rattraper son retard après avoir abandonné la course à l'espace depuis des décennies, l'apprend également. Maintenant, avec le Long 5 mars comme prévu, nous nous attendons à voir les ambitions spatiales de la Chine augmenter dans les mois et années à venir.

Source de l'image: AP / Shutterstock

