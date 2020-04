La Chine utilise des caméras Xiaomi pour surveiller le coronavirus

La Chine a commencé à utiliser le caméras de sécurité xiaomi comme un outil pour maintenir la quarantaine de coronavirus dans certaines régions du pays. Selon le journal local Global Times (via Abacus), une communauté de Pékin a mis en œuvre l’utilisation de Xiaomi Smart AI avec identification faciale pour surveiller les gens chez eux.

Appareils photo Xiaomi se sont installés dans le district du Shinjingstan par des travailleurs qui suivent les personnes en quarantaine. Employés de la communauté associez la caméra à votre application mobile et sont alertés lorsque quelqu’un appuie sur la sonnette ou ouvre la porte.

Dans le cas où cela se produit, les employés rIls recevront une notification accompagnée d’une vidéo de 6 secondes temps réel. Un des travailleurs communautaires a déclaré que son installation est obligatoire toutes les personnes arrivant de l’étranger, tandis que celles qui reviennent d’autres parties du pays sont priées de leur autorisation.

Utilisation de ces sonnettes intelligentes non exclusif pour la surveillancecar la personne mise en quarantaine peut également appeler l’un des agents communautaires afin qu’ils puissent vous obtenir épicerie courante et autres articles essentielsainsi que les envois urgents. La personne n’a qu’à sonner et l’employé recevra une alerte sur le mobile.

Les caméras de Xiaomi rejoignent la liste des mesures que la Chine a mises en œuvre pour diminuer le trafic et respecter la quarantaine. D’autres villes utilisent joints de porte magnétiques des maisons qui avertissent lorsqu’une personne ouvre la porte. Ces alertes sont envoyées à un centre de surveillance qui assure le suivi des ménages affectés.

Dans le cas du Shinjingstan, le gouvernement a également placé des thermomètres infrarouges pour mesurer la température des personnes dans une plage de deux mètres. Ceux qui sont confinés doivent envoyez votre mesure de température trois fois par jour aux autorités via WeChat.

La Chine n’a épargné aucune ressource utiliser une technologie de pointe à travers le pays pour lutter contre les coronavirus. Le gouvernement a utilisé Alibaba, JD et d’autres sociétés du pays pour utiliser des drones et des robots qui effectuent des tâches de désinfection et contactent des personnes infectées.

