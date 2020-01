La chronologie de Witcher expliquée avec la carte interactive de Netflix

The Witcher était l’une des versions les plus populaires de Netflix en 2019, même si c’était l’une des versions les plus récentes de la plate-forme de streaming, avec sa première saison débutant le 20 décembre. Sur la base de la série de livres tentaculaires d’Andrzej Sapkowski, l’adaptation télévisée avait beaucoup de matériel de travailler avec – une quantité presque lourde.

Nos experts Witcher ont essayé d’expliquer la chronologie de The Witcher et même l’ordre de lecture du livre The Witcher, mais maintenant Netflix est intervenu pour aider les nouveaux arrivants à la série avec leur propre carte interactive et la chronologie de la saga. Ils ont même leur propre page dédiée officielle pour cela.

Carte interactive et chronologie de The Witcher de Netflix.

La chronologie est divisée en différentes pistes suivant des personnages clés comme Geralt, Yennefer et Ciri ainsi qu’un aperçu général de l’histoire de l’univers connu de la série, à commencer par la Conjonction des sphères, l’événement cataclysmique qui a permis à des créatures dangereuses de pénétrer dans la dimension du monde. Les épisodes de l’émission sont également marqués, comme vous pouvez le voir ci-dessus.

En cliquant sur les points clés de la chronologie, vous vous retrouvez à des endroits spécifiques sur la carte, fournissant une brève description de l’événement et même des effets visuels soignés comme la météo. Vous pouvez également utiliser la barre de recherche dans le coin supérieur gauche pour afficher des informations sur les emplacements clés, les personnages, les bêtes, les races et les événements de l’univers The Witcher, qui comprennent leurs propres mini-chronologies et des liens vers des pages connexes que vous pouvez parcourir via la barre latérale. . Le spectacle The Witcher regorge d’œufs de Pâques et de références liées aux jeux et aux romans, il y a donc beaucoup à découvrir ici si vous êtes un fan, et beaucoup à apprendre si vous êtes nouveau dans la série.

La saison 2 de The Witcher de Netflix sera présentée en 2021 – pour ce qui arrive cette année, découvrez les nouveautés de Netflix cette semaine et tous les films originaux de Netflix révélés pour 2020 jusqu’à présent.