La clé USB 1 To la moins chère du monde n’est pas ce que vous pensez qu’elle est

RAVpower n’est certainement pas un poney unique; la société fabrique des stations d’accueil, des concentrateurs USB-C, des chargeurs de batterie d’ordinateur portable et plus encore. C’est une marque populaire qui est bien reçue par les critiques, y compris nous.

Cependant, à l’insu de beaucoup, l’entreprise est également responsable d’une clé USB (clé USB AKA) qui est tout simplement exceptionnelle, pour deux raisons.

Tout d’abord, son modèle phare (le RAVPower Mini de 1 To) est l’un des lecteurs flash USB de 1 To les moins chers du marché. Au moment d’écrire ces lignes, c’est le plus abordable, coûtant à peine 139,99 $ chez Amazon après une remise de coupon de 20 $ (environ 120 £).

Vous avez trouvé une meilleure offre?

Avez-vous réussi à vous procurer un produit moins cher avec des spécifications équivalentes? Faites-le nous savoir et nous vous tiendrons notre chapeau.

1 To RAVPower Mini – 139,99 $ chez Amazon

Nous ne savons pas si le RAVPower Mini 1 To devrait être considéré comme un lecteur flash ou un SSD – mais c’est un magnifique spécimen de toute façon. Des vitesses de lecture / écriture rapides, un design compact et un prix abordable font de celui-ci une évidence.

Deuxièmement, il s’agit à toutes fins utiles d’un minuscule lecteur à semi-conducteurs, mesurant 3,9 x 1,2 x 0,4 pouce et offrant des vitesses de lecture / écriture très, très rapides de 540 Mo / s.

Une alternative au stockage cloud

Le RAVPower Mini a un boîtier en plastique et en aluminium, ce qui devrait le protéger de la plupart des chocs. Cependant – puristes, détournez le regard – il n’a pas de connecteur USB fixe et s’appuie plutôt sur un câble USB.

Il est également livré avec une garantie de trois ans et une application groupée, appelée RAVPower Tool, qui comprend des fonctionnalités de cryptage.

Bien que la demande de lecteurs flash ait diminué en raison de la popularité des cartes microSD et des services de stockage en nuage, ils représentent certainement une alternative viable.

Remarque, vous aurez besoin d’un connecteur USB 3.0 pour tirer le meilleur parti du RAVPower Mini – il s’agit d’un USB 3.1 Gen 1, plutôt que d’un “vrai USB 3.1” (qui est maintenant USB 3.1 Gen 2).