La CMM 2020 est au bord de la suspension ou du report

Le MWC 2020 est au bord de la suspension (ou du report) étant donné le grand nombre d’entreprises qui, ces derniers jours, ont annulé leur participation en raison de l’extension du coronavirus chinois. Les autorités continuent de faire pression pour leur célébration, mais pour le moment nous ne sommes pas optimistes et Nous pensons que dans ces conditions le MWC 2020 ne se tiendra pas.

La GSMA, organisatrice officielle de l’événement, avait convoqué une réunion d’urgence par visioconférence pour aujourd’hui à 14 heures, avec l’aide de son conseil d’administration, des opérateurs de télécommunications et de certaines des principales entreprises participantes. Mauvais présage, car j’anticipais la réunion ordinaire prévue pour vendredi. Finalement, la décision finale est reportée précisément pour la réunion de vendredi prochain. Cela dit, nous ne sommes pas optimistes.

Nous pensons que la GSMA devra céder à la menace du coronavirus chinois et pourquoi ne pas le dire, à une certaine paranoïa qui s’est installée dans l’industrie, sans raisons sanitaires (jusqu’à présent), selon l’Organisation mondiale de la santé et des responsables gouvernementaux et toilettes qui de Barcelone insistent pour que il n’y a aucune raison de prendre une décision aussi extrême et que toutes les mesures nécessaires ont été prises pour prévenir les risques dans le mobile.

MWC 2020 au bord de l’annulation

La semaine dernière, LG a annulé sa participation à ce MWC 2020 «Mettre en place la sécurité de ses collaborateurs, partenaires et clients» aux conférences et présentations de produits qu’ils prévoyaient d’organiser à Barcelone. ZTE a également annulé certaines des activités prévues avant ce qui allait arriver.

Par la suite la goutte d’annulations a été constante. Cette semaine, ils ont annoncé les mêmes HP, Ericsson, Amazon et Sony, et peu de temps après, ils ont fait NTT DoCoMo, Gigaset, Vivo et Intel, avec les mêmes arguments que LG, pour la sécurité des employés, des clients et des assistants aux nouvelles en provenance de Chine. de propagation du virus.

A cette époque, il a été appris que les plus grands opérateurs européens et les grands moyens de subsistance du MWC 2020, Movistar, Vodafone, Orange et BT, se sont rencontrés pour discuter de la situation. Ils disent que Movistar et Orange parient sur la suite. L’OE de Telefónica, Pallete, pour ce que cela signifie pour Barcelone et l’Espagne, et le PDG d’Orange pour être membre du conseil d’administration de la GSMA, ont misé sur l’attente des événements.

Et nous étions donc lorsque ce matin a rencontré un autre grand groupe d’entreprises qui ont annulé leur aide: Facebook, Cisco, AT&T, Sprint, F5 Networks, MediaTek et Rakuten. Enfin, avant la réunion d’urgence, Vodafone, Deutsche Telekom, Orange, BT et Nokia ont également annoncé l’annulation de leur assistance.

Les opérateurs sont la clé du congrès et dans le cas d’Orange important, car il y a la circonstance que son PDG, Stéphane Richard, est également l’actuel président de la GSMA établi en rotation.

Dans ces conditions, ainsi que le fait de des milliers de participants asiatiques qui ne peuvent pas assister à l’événementTout indique que la seule décision possible pour la GSMA sera celle de la suspension du MWC 2020. Ou le report dans son cas, si cela est possible car la disponibilité des espaces de la Fira de Barcelona est compliquée en étant réservée à presque tout l’année. Et la suspension entraîne une dépense très importante.

Et n’arrête pas de penser à intérêts commerciaux. Derrière la volonté d’annuler ou de tenter de maintenir la présence à l’événement, la guerre géopolitique entre les États-Unis et la Chine doit être prise en compte pour le contrôle de la technologie 5G.

Une maladie également économique. Malgré les recommandations de l’OMS concernant le soutien au gouvernement chinois et ne pas bloquer le tourisme et le commerce international, il est évident que le coronavirus rencontre impact sur l’économie et l’industrie technologique, en termes de retards de lancements ou d’augmentations de prix qui dépendront à terme de la propagation du virus.

Les événements ne sont pas publiés et dans le cas de la CMM 2020, des dommages de toutes sortes sont évidents. Il reste plus de 400 millions d’euros à Barcelone et des milliers d’emplois temporaires. Pour les fabricants, c’est aussi une grosse dépense, difficile à restituer. Le Mobile World Congress est le principal événement mondial de l’industrie du mobile et l’un des plus importants de l’année dans le domaine technologique. Et pour les médias, nous avons déjà planifié et réservé de l’aide.

Les utilisateurs se retrouvent sans présentation de nouveaux produits, bien qu’il soit certain que les fabricants organiseront des événements ou des conférences spécifiques pour les présenter. Un grave dommage à tous. Vendredi, nous connaîtrons la décision finale et nous vous dirons quand elle sera officielle.