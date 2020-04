La cofondatrice de M12, Lisa Nelson, découvre l’excitation des startups à l’intérieur de Microsoft – .

Lisa Nelson pratique un pré-coronavirus à distance sociale aux Maldives. (Photo gracieuseté de Lisa Nelson)

Au cours de ses 14 années de leadership chez Microsoft, Lisa Nelson a occupé cinq postes différents. Mais c’est peut-être son travail préféré, et celui où elle a marqué l’une de ses réalisations les plus fières, qui l’ont inspirée à quitter le logiciel basé sur Redmond, Washington et le géant du cloud.

Le dernier emploi de Nelson chez Microsoft était en tant que directeur général de M12 (anciennement connu sous le nom de Microsoft Ventures), la branche de capital-risque de l’entreprise qu’elle a aidé à lancer avec trois collègues en 2016. M12 investit dans des startups B2B en démarrage et compte plus de 80 startups dans son portefeuille, y compris certains qui sont sortis.

Pendant son séjour à M12, elle a également fondé le Concours annuel des femmes fondatrices, qui cette année s’associe à Mayfield, l’une des plus anciennes sociétés de capital-risque de la Silicon Valley, et à Pivotal Ventures de Melinda Gates pour attribuer 6 millions de dollars. L’événement a récemment annoncé ses finalistes.

En travaillant sur M12 et la compétition, «cela a ouvert des portes sur un tout nouveau monde», a déclaré Nelson. Ses rôles antérieurs comprenaient la comptabilité d’entreprise, les relations avec les investisseurs, le bureau du directeur financier et le développement des affaires.

Lisa Nelson, co-fondatrice de M12 (anciennement Microsoft Ventures). (Microsoft Photo)

Construire M12, c’était un peu comme créer une startup au sein de la gigantesque organisation Microsoft.

“Vous êtes cet opprimé”, dit-elle, “à la recherche de restes pour s’en sortir.”

Nelson aimait travailler avec des entreprises moins matures que l’entreprise finançait. Cela a alimenté sa «passion et son énergie autour de l’écosystème des startups», a-t-elle déclaré. Cela l’a aidée à réaliser que «l’innovation vient de partout» et pas seulement les entreprises avec des millions en banque.

Nelson a récemment rejoint le conseil d’administration de Peacetrees, une organisation à but non lucratif basée à Seattle qui travaille à retirer les explosifs de la guerre au Vietnam. Elle est particulièrement désireuse de soutenir ce groupe étant donné son héritage vietnamien. Nelson vient également de jouer un rôle de conseiller stratégique auprès de New Zealand Rugby, l’instance dirigeante du rugby de tout le pays.

Elle est enthousiasmée par l’opportunité de s’engager avec plus de startups et d’organismes à but non lucratif qui correspondent à ses intérêts.

«Je me concentrais davantage sur le développement de ma carrière et de ma vie professionnelle», a-t-elle déclaré, «et maintenant j’ai le luxe de m’engager auprès d’industries et d’organisations qui peuvent en bénéficier.»

Et compte tenu de son expérience avec les startups, a-t-elle des conseils pour les entreprises à l’époque des coronavirus?

«Vous devez rester concentré», a-t-elle déclaré. Si possible, il est important d’économiser tout ce que l’on peut pour que, lorsque l’économie redémarre, un fondateur dispose de ressources pour construire ou conserver son équipe. Nelson a également recommandé que les dirigeants soient transparents avec les employés et partagent leurs réflexions sur les décisions commerciales.

“Vous leur montrerez non seulement la compassion qu’ils méritent, mais vous gagnerez également la confiance”, a-t-elle déclaré.

Nous avons rencontré Nelson pour ce Working Geek, une fonctionnalité régulière de .. Continuez à lire pour ses réponses à notre questionnaire.

Localisation actuelle: Je suis basé à Seattle, mais je voyage beaucoup pour le travail et les voyages personnels. Tout compte fait, je suis allé dans 90 pays! Je suis actuellement en Nouvelle-Zélande. Je suis venu ici il y a quelques semaines pour un travail de conseil. J’entends que c’est le chaos absolu à la maison, alors j’essaie toujours de savoir où aller d’ici. [Editor’s note: Since completing this Q&A, Nelson returned to Seattle.]

Types d’ordinateurs: Surface Pro et Surface Studio (quand je suis à la maison)

Appareils mobiles: C’est une longue liste! J’ai deux iPhones (un pour un usage domestique et un pour un usage international. Je possède environ 10 cartes SIM différentes.). Je porte également un iPad avec moi car je l’utilise pour consommer du divertissement. Et bien sûr, je porte ma Surface Pro avec moi car c’est mon appareil préféré pour le courrier électronique et la productivité.

Applications, services cloud et outils logiciels préférés

Applications:

Aaptiv (fitness à la demande – idéal pour quelqu’un qui est toujours sur la route)

WhatsApp (c’est un excellent moyen de rester en contact avec la famille et les amis du monde entier, même les entreprises y participent)

Alaska Airlines (je réserve toujours des vols) et Marriott (je réserve toujours des chambres d’hôtel)

Prenez (ils ont acheté Uber en Asie du Sud-Est; j’adore parce que vous pouvez tout commander d’une moto à un hélicoptère!)

Services cloud:

Je ne sais pas si vous appelez cela un service cloud, mais Netflix (j’étais probablement l’un des plus gros consommateurs d ‘«amis» quand ils l’avaient; je regarde maintenant beaucoup d’émissions de crime / thrillers / espionnage)

Google et Google Maps – ils ont fait un excellent travail en intégrant une grande partie des informations qui m’intéressent (comment se rendre quelque part, comme où manger, ce qui me permet de commander facilement un trajet pour y arriver, etc.)

Outils logiciels:

Adobe Lightroom – vous pouvez vous faire bien paraître sur n’importe quelle photo

Outlook – je vis dans ma boîte de réception

Décrivez votre espace de travail. Pourquoi ça marche pour vous? Mon espace de travail est très fluide et mobile. J’ai un sac de voyage Tumi qui convient à tout – et je veux dire tout! Je l’emporte partout avec moi pour pouvoir m’installer quand / où j’ai besoin. Je me suis habitué à travailler presque partout.

Lisa Nelson a développé un style de travail flexible et peut s’installer partout. Il s’agit de son espace de travail improvisé le plus récent dans un Airbnb en Nouvelle-Zélande. (Photo gracieuseté de Lisa Nelson)

Vos meilleurs conseils pour gérer le travail et la vie de tous les jours?

Se réveiller tôt. Je me réveille généralement entre 4 h 30 et 5 h, peu importe où je suis. Être debout avant que le monde ne s’allume est mon moment le plus productif.

Faites des listes. Cela m’aide à rester organisé et me donne satisfaction lorsque je vérifie quelque chose.

Gardez la perspective (et utilisez vos amis et votre famille pour vous tenir en échec). Nous avons toujours tendance à penser que les choses sont plus importantes qu’elles ne le sont réellement. Il s’avère que le monde ne s’arrêtera probablement pas, même si vous le pensez, si vous ne faites pas cette chose de toute urgence.

Exercice! Je suis coureur. J’adore ça. Même quand je n’en ai pas envie, j’y vais parce que je me sens toujours mieux après.

Votre réseau social préféré? Comment l’utilisez-vous pour les affaires / le travail? Ça va me faire paraître vieux, mais j’aime Facebook. Cela me permet de rester en contact avec des gens du monde entier. Je ne suis pas un grand téléphone, mais via Facebook, je peux rester informé de ce qui se passe dans la vie des gens. Ensuite, lorsque nous avons un moment pour parler, nous ne rattrapons pas le quotidien, mais nous avons une conversation significative.

Nombre actuel d’e-mails sans réponse dans votre boîte de réception? Non lu: toujours ZÉRO! Sans réponse: moins de 10.

Lisa Nelson a participé à une course Ironman à Whistler, en Colombie-Britannique, il y a quelques années. (Photo gracieuseté de Lisa Nelson)

Nombre de rendez-vous / réunions sur votre calendrier cette semaine? Neuf. Mais il y a bien plus d’entrées que cela. J’utilise souvent mon calendrier pour les rappels et les tâches. Au fil du temps, j’ai trouvé que les mettre dans mon calendrier et leur consacrer du temps m’assurait que j’accomplissais réellement les tâches.

Comment dirigez-vous les réunions? Commencez toujours par définir ou rappeler à chacun le contexte de la réunion, ce que nous devons réaliser et le temps dont nous disposons. C’est incroyable combien de personnes viendront à une réunion sans même savoir de quoi il s’agit!

Uniforme de travail quotidien? Jean, pull ou chemisier noir, appartements confortables noirs, montre Garmin Forerunner

Comment prenez-vous du temps pour la famille? Mon mari et moi courons ensemble. Quand nous avons commencé à sortir ensemble, il m’a demandé: “Pourquoi courrait-on s’il n’était pas poursuivi?” Il a depuis participé à plusieurs courses, dont un marathon et demi Ironman. Nous utilisons également WhatsApp une tonne pour rester en contact.

Meilleur soulagement du stress? Comment débranchez-vous? Courir et voyager. Il y a quelque chose de magique à voir le monde et à voir comment les autres vivent. C’est un excellent moyen de prendre du recul et de rester ancré.

Qu’écoutes-tu? Je viens de recevoir un message de Spotify disant que je fais partie des 1% des meilleurs auditeurs de radio de Flo Rida (Flo Rida est décrit comme un «rappeur de fête qui se sent bien»). C’est embarrassant, mais c’est la vérité. C’est la musique sur laquelle j’aime courir. Ça me donne de l’énergie.

Lectures quotidiennes? Sites et newsletters préférés?

BBC: l’un des meilleurs pour rapporter les nouvelles mondiales

Bonjour du bulletin de .: aimez le format résumé / faits saillants

Weather.com: Je suis un geek de la météo totale

Fidélité: je regarde les marchés et mon portefeuille (même si je n’ai pas regardé depuis trois jours – c’est trop déprimant.)

Termsheet: une newsletter de Fortune

Et bien sûr, .: les meilleures histoires d’aujourd’hui

Avant de voyager en Afrique de l’Est pendant un congé sabbatique de Microsoft, Lisa Nelson s’est connectée à une organisation à but non lucratif appelée Shoe4Africa qui aide les femmes et les enfants africains. Ensemble, ils ont organisé une course de 5 km sur l’autonomisation des femmes au Kenya. Nelson a récupéré des chaussures de sport données avant le voyage et a fourni une paire gratuite à chaque participant. Quelque 1 000 femmes âgées de 7 à 81 ans ont participé à l’événement et toutes ont terminé le cours. (Photo gracieuseté de Lisa Nelson)

Réservez sur votre table de chevet (ou e-reader)? J’ai toujours quelques livres en cours. En ce moment, c’est “The Pisces” de Melissa Broder (je ne suis qu’à mi-parcours et ça vient de prendre une tournure folle; j’ai hâte de voir ce qui se passera ensuite) et “Straight 8: The Autobiography” de Kieran Read. Read était l’ancien capitaine de l’équipe All Blacks Rugby de Nouvelle-Zélande. Il a remporté deux Coupes du monde de rugby et est l’un des meilleurs joueurs de ce sport.

Oiseau de nuit ou lève-tôt? Lève-tôt, c’est sûr! J’adore le matin. Je n’aime pas vraiment la nuit. Mon père m’a dit une fois que rien de bon n’arrive après minuit; c’est tellement vrai. Je me réveille entre 4h30 et 5h du matin et me couche vers 21h. la plupart des nuits.

Où trouvez-vous vos meilleures idées? Courir ou dans un avion. J’aime les deux.

Quel style de travail aimeriez-vous en savoir plus ou imiter? Ancien président Barack Obama. Il était l’une des personnes les plus occupées au monde avec le travail le plus stressant, mais il était toujours aussi calme, cool et calme. Je l’ai vu fatigué, mais je ne l’ai jamais vu troublé. Je connais des gens qui ont travaillé avec lui, et ils disent universellement que tout est authentique. C’est vraiment une bonne personne.