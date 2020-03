La collection Command & Conquer Remastered arrive le 5 juin

Electronic Arts reste immergé dans la production de Command & Conquer Remastered Collection, une collection qui collectera et remasterisera deux des livraisons les plus importantes de la célèbre franchise de stratégie de guerre en temps réel.

Nous connaissons déjà les titres qui façonneront cette collection: Command & Conquer: Tiberian Dawn et Command & Conquer: Red Alert, en plus des extensions Covert Ops, Counterstrike et The Aftermath. Petroglyph et Lemon Sky Studios sont les studios auxquels Electronic Arts a confié le travail de développement de ces remasters, et nous savons que les deux comptent sur la communauté des fans de franchise pour obtenir le meilleur résultat possible.

Les deux jeux recevront une configuration importante au niveau graphique, ils soutiendront Résolutions 4K (3 840 x 2 160 pixels) et aura une texture améliorée pour que rien ne se débarrasse. Les scènes cinématographiques originales, qui ont été enregistrées avec de vrais acteurs, subissent également un processus de remasterisation compliqué pour mettre fin à l’effet pixellisé Ils ont montré dans les jeux classiques.

Command & Conquer Remastered Collection arrivera sur Steam et Origin

Voilà à quel point Electronic Arts a été clair. L’éditeur a confirmé une sortie simultanée les deux sur Steam comme dans sa plateforme de distribution de jeux au format numérique, Origine, qui aura lieu le lendemain 5 juin

Nous n’avons pas de détails sur les exigences minimales et recommandées, mais il est clair que Ce ne devrait pas être un jeu très exigeant, car malgré tout le travail de remasterisation, nous sommes confrontés à une collection qui maintient les bases des jeux classiques.

En ce qui concerne les modes de jeu et le gameplay, il est confirmé que nous aurons à la fois le mode campagne classique et plusieurs modes multijoueurs, dont une variante de type “qualificative” qui différenciera hiérarchiquement les joueurs en fonction de leur niveau, qui sera obtenue grâce à une pondération des victoires et défaites obtenues.

L’interface et tout ce qui concerne le système de contrôle sera également amélioré pour obtenir une adaptation plus appropriée à l’époque. On peut également basculer entre le mode classique et le mode remasterisé en temps réel, mais uniquement en mode solo. Vous en vouliez plus? Eh bien, ne manquez pas la vidéo ci-jointe.