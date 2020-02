La collection spéciale Steve Jobs de l’ingénieur en conception de produits Apple mise aux enchères, y compris les chapeaux, le presse-papier, la tasse, Macintosh

Une foule de souvenirs intéressants d’Apple et de Steve Jobs est mis aux enchères par l’ingénieur de conception de produits Apple, Jerrold Manock. Les articles disponibles incluent un contrat signé par Steve Jobs pour l’Apple II, l’ordinateur Macintosh original de Manock en 1983, un presse-papier Apple Snow White, des chapeaux, des serviettes de plage, des t-shirts et bien plus encore.

RR Auction organise la «vente aux enchères Steve Jobs mettant en vedette la collection à vie de l’ingénieur de conception de produits Apple, Jerrold Manock».

Voici comment la maison de vente décrit la collection:

La collection de Manock est mise en évidence par son contrat signé avec Steve Jobs pour l’Apple II. Le document historique de deux pages, signé «steven jobs», sur du papier à en-tête MCD, le 25 février 1977. Document de soumission soumis au président d’Apple Steve Jobs par Jerrold C. Manock le 24 février 1977, concernant les travaux d’ingénierie de conception de produits associés à la Apple II. En partie: «C’est pour vérifier ce que je vous ai dit verbalement concernant les coûts de l’implication de Manock Comprehensive Design dans votre projet d’ordinateur domestique. Pour des frais de main-d’œuvre de conception ne dépassant pas 1800,00 $, je préparerai des dessins de travail de l’enceinte et de la porte en plastique et du bac en tôle, avec les spécifications détaillées et les instructions de finition. Ces frais comprennent également l’interfaçage avec les fournisseurs pour obtenir des pièces du premier article et l’interfaçage avec votre agence de publicité pour obtenir des photos promotionnelles d’une maquette supervisée par MCD. Le calendrier provisoire de ces activités doit avoir la maquette pour le 28 février, les dessins achevés pour le 9 mars et les premiers articles pour le 13 avril.

Les enchères pour la collection auront lieu du 5 au 12 mars. Bien que les articles signés Steve Jobs rapportent naturellement le plus d’argent, il existe des articles Apple précoces qui ne sont pas signés par Jobs et sont beaucoup plus abordables, comme un sweat-shirt, une tasse de café, des chapeaux, des serviettes de plage, etc.

Découvrez la collection complète aux enchères ici.

