La comédienne Ahsoka Tano répond qu’elle n’a pas été choisie en mandalorien

L’actrice de voix Ahsoka Tano Ashley Eckstein répond de ne pas être interprété comme le personnage de Le Mandalorien. Faisant ses débuts dans le film d’animation Clone Wars en 2008, Eckstein a joué Ahsoka pendant plusieurs saisons de l’émission télévisée Clone Wars, un rôle d’invité dans Star Wars Rebels et plusieurs autres médias Star Wars, y compris des jeux vidéo. Eckstein a même été amené à exprimer Ahsoka pour la séquence dans The Rise of Skywalker où Rey a entendu les voix des Jedi qui l’ont précédée. À toutes fins utiles, Eckstein est synonyme de rôle.

La semaine dernière, il a été annoncé que Rosario Dawson interpréterait une Ahsoka en direct dans The Mandalorian saison 2. De nombreux fans ont immédiatement été ravis par la nouvelle, car Dawson a longtemps été le premier choix pour incarner le personnage. Dans la foulée de ce développement, les téléspectateurs théorisent comment l’ancien Padawan d’Anakin Skywalker prendra en compte l’histoire de The Mandalorian et vérifie tous les fan-arts représentant Dawson en personnage. Cependant, d’autres se demandent pourquoi The Mandalorian n’a pas choisi Eckstein comme Ahsoka et maintenant l’actrice elle-même a pesé sur le sujet.

Prenant sur son compte Instagram, Eckstein a posté un message exprimant sa gratitude à tous les fans de Star Wars qui lui ont contacté pour lui envoyer des mots aimables après le casting de Dawson. Dans sa lettre, Eckstein évoque The Mandalorian, disant qu’elle n’est “pas impliquée” dans l’original de Disney + et n’est pas en mesure de répondre aux questions des gens à cause de cela. Consultez le post d’Eckstein dans l’espace ci-dessous:

La lettre d’Eckstein à ses partisans couvre une variété de sujets, y compris l’importance de s’entraider au milieu de la pandémie de coronavirus et son enthousiasme pour le reste de la saison 7 de Clone Wars. Cela dit, les gens seront probablement les plus intéressés par ses commentaires sur The Mandalorian, étant donné sa forte connexion avec Ahsoka. C’est agréable de la voir prendre la route ici, comprendre qui joue Ahsoka en live-action n’est pas son appel à faire. Dans le même temps, certains pourraient emporter Eckstein est déçu par la tournure des événements (voir: elle dit que c’est son rêve “de continuer à jouer à Ahsoka Tano sous toutes ses formes”), ce qui est compréhensible. Eckstein a évidemment investi beaucoup de temps dans le jeu d’Ahsoka et serait probablement prêt à représenter le personnage en live-action s’il en avait l’occasion. D’après le son des choses, elle n’était même pas en discussion pour le faire sur The Mandalorian.

Aussi bouleversant que cela puisse être pour certains que Eckstein ne sera pas sur The Mandalorian, toute cette histoire est toujours énorme pour Ahsoka en général. Le personnage a été largement critiqué après le film Clone Wars, mais est maintenant un favori des fans et se classe parmi les plus populaires de toute la franchise Star Wars. C’est une grosse affaire qu’elle fasse le saut à l’action en direct sur le programme de marque de Disney +, ajoutant à son histoire déjà riche. Et il y a de fortes chances que le rôle d’Ahsoka sur Le Mandalorien encouragera les autres à découvrir The Clone Wars et à tomber amoureux du portrait d’Eckstein. Personne chez Lucasfilm ne va ignorer ce qu’elle a fait pour faire ressortir le personnage, et même si Dawson joue Ahsoka en live-action, les contributions d’Eckstein ne seront jamais oubliées.

Source: Ashley Eckstein