La communauté technologique met en place un répertoire de services de télésanté – .

Les outils de télésanté sont plus demandés en raison de l’épidémie de coronavirus. (Proxima Studio via Bigstock)

Amazon Web Services et deux groupes technologiques ont créé une nouvelle ressource en ligne qui répertorie des dizaines de produits, outils et services de santé numériques pour aider l’industrie des soins de santé à faire face aux complications provoquées par la pandémie de coronavirus.

TechHealthDirectory.com a été lancé aujourd’hui par la Consumer Technology Association et l’American Telemedicine Association, en réponse à un défi lancé par le directeur de la technologie de la Maison Blanche, Michael Kratsios. Les ressources de télésanté sont de plus en plus utilisées à la suite des mesures prises par l’administration Trump pour étendre la couverture des services médicaux qui ne nécessitent pas une visite dans des hôpitaux ou des cliniques surchargés.

“L’administration Trump reconnaît le pouvoir de la télémédecine et des solutions de santé numériques pour garder les Américains en bonne santé et en sécurité pendant cette période sans précédent, ce qui en fait une priorité pour étendre l’accès aux patients et aux médecins”, a déclaré Kratsios dans un communiqué annonçant les débuts de l’annuaire.

Amazon Web Services a été chargé du développement et de l’hébergement du site Web.

«Des professionnels de l’industrie des soins de santé et du secteur public travaillent jour et nuit pour lutter contre la pandémie de COVID-19, et leur donner accès à des technologies de pointe est un moyen de soutenir leurs efforts», a déclaré Teresa Carlson, vice-présidente d’AWS. «Secteur public mondial. «AWS est fier de fournir l’infrastructure cloud pour héberger TechHealthDirectory.com et d’aider les professionnels de la santé du monde entier à accéder à cette importante ressource.»

L’annuaire détaille les solutions technologiques pour la télésanté qui comprennent des services de surveillance à distance, des services de santé mentale et des dispositifs médicaux conçus pour les soins de santé à distance.

Plusieurs entreprises de soins de santé dans le Pacifique Nord-Ouest figurent dans l’annuaire, dont 98point6, un fournisseur de soins de santé virtuel de Seattle; Bright.md, basé à Portland, qui propose un assistant de médecin virtuel basé sur l’IA; et Zoom + Care, une autre entreprise de Portland qui associe la télémédecine et des soins médicaux physiques dans l’Oregon et l’État de Washington.

Le site Web sera continuellement mis à jour avec de nouvelles ressources.