La compagnie de téléphone essentielle fermera ses portes, abandonnant son concept de gemme ultra-mince

Essential fermera ses opérations, laissant une flopée d’utilisateurs d’Essential Phone avec une dernière mise à jour de sécurité de février et son concept de téléphone Gem, sur lequel il travaillait depuis un certain temps.

La startup, fondée par le créateur d’Android Andy Rubin (qui avait quitté Google après des accusations d’inconduite sexuelle détaillées dans le New York Times), espérait s’attaquer aux entreprises établies avec une option plus durable qui utilisait des modules complémentaires modulaires pour changer les fonctionnalités au fil des ans – mais la réception de l’Essential Phone était au mieux tiède.

Après avoir abandonné le téléphone fin 2018, la société a lancé un nouveau téléphone en octobre 2019, appelé Gem.

Après avoir abandonné le téléphone fin 2018, la société a lancé un nouveau téléphone en octobre 2019, appelé Gem. Il avait un facteur de forme «radicalement différent»: une conception mince et longue de la moitié de la largeur des phablets avec la longueur d’un téléphone moyen – mais étant donné son profil étroit, il ressemblait à une télécommande de télévision.

Mais dans son communiqué de presse d’aujourd’hui, Essential a noté que la startup n’a «aucun chemin clair à [the Gem] aux clients. »Que cela signifie des problèmes surgis dans la conception, la production ou même le financement n’est pas clair. Malheureusement, la société cessera ses activités et fermera ses portes après le 30 avril.

Un dernier aperçu du Gem jusqu’à présent

En guise de cadeau de départ, le billet de blog annonçant la fermeture d’Essential comprend une multitude de vidéos professionnelles montrant le Gem jusqu’à présent – qui semble être une conception finalisée avec des applications, des services, un appareil photo et une commande vocale tous optimisés pour le format haut mais étroit .

Les images montrent comment des services comme Google Maps fonctionnent dans le téléphone – qui utilise simplement la moitié de l’immobilier normal, ce qui pourrait prendre du temps à s’habituer – ainsi que la seule caméra arrière ultra-large massive et une poussée poussée- commandes vocales vocales.

Le Gem semblait abandonner les côtés métalliques pour un corps tout en verre, qui monte autour de l’appareil photo (bosse de verre) et déprime sous le capteur d’empreintes digitales – qui semblent tous comme un design avancé que les téléphones typiques pourraient adopter dans les années à venir. Idem pour la caméra frontale intégrée à l’écran.

Bien sûr, la question de savoir si le Gem aurait réellement séduit les consommateurs, à qui on a dit que plus gros = mieux pendant plus d’une décennie de versions de smartphones, est une question à laquelle nous n’aurons probablement jamais répondu. Oui, le design est soigné – mais convaincrait-il les acheteurs d’acquérir un appareil avec la moitié de l’espace d’affichage auquel ils sont habitués? À moins que quelqu’un d’autre ne prenne le flambeau Gem, nous ne le saurons jamais.

L’Essential Phone n’a jamais dépassé notre meilleure liste de téléphones, mais qui sait si le Gem aurait