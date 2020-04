La conception de la console PS5 correspond au contrôleur DualSense dans la vidéo conceptuelle

Une nouvelle vidéo présentant ce que PlayStation 5 pourrait ressembler a été publié, et il pourrait bien être le plus beau morceau de concept art PlayStation 5 à ce jour. Bien que Sony ait récemment révélé de nouvelles informations sur leur console de jeu vidéo PS5 très attendue, à savoir à quoi ressembleront les contrôleurs PS5 et en seront capables, la société n’a toujours rien montré aux joueurs sur la console elle-même en termes de conception.

Les nouveaux contrôleurs PlayStation 5 DualSense se sont également révélés quelque peu controversés, certains fans adoptant le nouveau design bicolore de Sony tandis que d’autres étaient mécontents que la société s’éloigne des solides contrôleurs DualShock noirs. Les fans de PlayStation se sont habitués depuis l’ère PS2. Une tonne de fan art du contrôleur PS5 a été publiée depuis l’annonce de la semaine dernière, de nombreux fans non seulement transformant les parties blanches du contrôleur en noir, mais créant également toutes sortes de skins et de couleurs de contrôleur PS5.

Grâce à une nouvelle vidéo publiée par Concept Creator sur YouTube, les fans ont désormais une meilleure idée de ce à quoi ressemblera la prochaine PlayStation 5. Bien que certainement pas officiel, la conception de la console PlayStation 5 dans la vidéo (intégrée ci-dessous) imite parfaitement la palette de couleurs à deux tons des nouveaux contrôleurs DualSense PS5, et comprend même une variante de contrôleur et de console entièrement noire pour les joueurs qui ont en a demandé un. Vérifiez le ici:

Dans la vidéo montrant à quoi pourrait ressembler la prochaine console de jeu Sony, l’éclairage au néon de la console PlayStation 5 correspond même à la façon dont la nouvelle barre lumineuse a été réutilisée sur le contrôleur DualSense, affichant clairement où les utilisateurs doivent insérer leurs nouveaux disques de jeu PS5. La chaîne YouTube de Concept Creator n’est pas étrangère à l’hébergement d’impressionnantes images de fan et de vidéos, de la refonte de l’iPhone aux précédentes maquettes PlayStation 5 et aux concepts pliables de Samsung Galaxy Note.

Jusqu’à ce que Sony décide de laisser tomber au hasard la conception de la console PlayStation 5 sur les joueurs, les fans de la prochaine machine de jeu de nouvelle génération devront s’appuyer sur les informations tirées des récentes conférences sur les spécifications PS5 et des conceptions comme celle présentée ci-dessus. Malgré la pandémie mondiale actuelle, Sony et Microsoft semblent sûrs que leurs nouvelles consoles seront prêtes à être mises à la disposition du public par la fenêtre de sortie proposée de Holiday Season 2020, ce qui signifie qu’avec le temps, il deviendra de plus en plus probable que Sony continuera de diffuser des informations sur les ventilateurs PlayStation 5, y compris à quoi il ressemble et combien cela coûtera. Si le produit final ressemble à la conception de Concept Creator, les joueurs sont sur le point d’ajouter beaucoup d’éclat ultra-moderne à leurs centres de divertissement.

