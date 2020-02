La conception de l’iPad Pro 2020 potentiellement confirmée par une nouvelle fuite de boîtier – .

Bon nombre des fuites d’Apple au cours des dernières semaines ont (tout naturellement) tourné autour de l’iPhone 9, car il devrait être la prochaine version majeure de la société. Cela dit, il ne sera probablement pas le seul matériel Apple à faire ses débuts au premier semestre, une hypothèse soutenue par une nouvelle fuite de Ben Geskin sur Twitter.

Des fuites et des rumeurs précédentes ont suggéré que l’iPad Pro 2020 comporterait un ensemble de caméras carré similaire à celui de l’iPhone 11 et de l’iPhone 11 Pro. Le prétendu étui iPad Pro dans le tweet ci-dessous a une découpe carrée qui conviendrait parfaitement à ce tableau, ainsi qu’un trou pour la prise casque sur le côté, une découpe pour le bouton d’alimentation en haut et une découpe pour l’USB- Port C en bas du boîtier. Regarde ça juste ici:

Apple n’a encore rien confirmé sur sa gamme de matériel pour 2020, mais des rapports ont affirmé que l’iPad Pro 2020 pourrait être le premier appareil construit par Apple à adopter un capteur de temps de vol 3D. L’analyste de TF International Securities, Ming-Chi Kuo, a également déclaré que le nouvel iPad Pro comporterait un Face ID amélioré et un processeur A14X, et prévoit que la tablette sera lancée au premier semestre. À condition que l’épidémie de coronavirus puisse être contenue et que tout reste sur la bonne voie, nous pourrions même voir l’iPad Pro lors de l’événement de printemps d’Apple le mois prochain.

Nous n’avons pas été exactement inondés de fuites sur iPad au cours des derniers mois, mais les rendus de fuite de Steve Hemmerstoffer peuvent nous avoir donné un aperçu précoce de la conception en décembre dernier. À tout le moins, l’appareil dans ces rendus s’alignerait avec le prétendu étui iPad Pro que Geskin a partagé lundi matin.

Jacob a commencé à couvrir les jeux vidéo et la technologie au collège comme passe-temps, mais il est rapidement devenu clair pour lui que c’était ce qu’il voulait faire pour vivre. Il réside actuellement à New York et écrit pour .. Ses travaux publiés précédemment se trouvent sur TechHive, VentureBeat et Game Rant.

