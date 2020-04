La conception de l’iPhone 12 divulguée par Apple est magnifique, et c’est notre meilleur look à ce jour – .

Les conceptions remaniées de l’iPhone 12 et de l’iPhone 12 Pro d’Apple ont été divulguées avant même que l’iPhone 11 ne soit annoncé l’année dernière, grâce aux informations provenant du plus fiable Apple Leaker du secteur.

Bien que la plupart de ce qu’il a rapporté à propos de la série iPhone 12 au cours de ces premiers mois soit toujours vrai, certains plans ont apparemment changé depuis lors.

Nous avons maintenant ce qui est censé être une image claire des conceptions finales d’Apple iPhone 12 et iPhone 12 Pro, et les rendus qui sont apparus dans une nouvelle vidéo sur YouTube nous donnent probablement notre meilleur look à ce jour.

On ne sait toujours pas à quel type de pénurie d’approvisionnement Apple sera confronté, mais il semble de plus en plus probable que les téléphones des séries iPhone 12 et iPhone 12 Pro soient sur le point de sortir dans les délais en septembre prochain. Les choses pourraient certainement changer, surtout si l’administration Trump parvient à ses fins et précipite les choses dans le but de rouvrir les entreprises non essentielles et de faciliter les abris sur place. Si cela se produit en mai, il ne fait pratiquement aucun doute que nous sommes en attente d’une deuxième vague massive de nouvelles infections à coronavirus. Même si les États tentent de défier les ordres de réouverture des entreprises, suffisamment de personnes suivront l’exemple de Trump et faciliteront les pratiques de distanciation sociale pour qu’une deuxième vague soit assurée. Rappelez-vous, le nouveau coronavirus persiste dans l’air et reste en vie sur des surfaces beaucoup plus longtemps que nous le pensions au départ, et il peut même voyager au moins quatre ou cinq fois plus loin dans l’air que le public ne l’avait initialement dit.

S’il y a une deuxième grande vague d’infections COVID-19, nous pourrions certainement voir Apple changer ses plans et retarder le lancement de l’iPhone 12. Si les efforts de réouverture sont un peu repoussés, cependant, nous pourrions voir les choses commencer à revenir à la normale d’ici la fin de l’été. Apple n’organisera presque certainement pas sa conférence de presse habituelle en septembre de toute façon et choisira plutôt un événement virtuel pour dévoiler la série iPhone 12 comme ce que la société fait pour la WWDC 2020. Et quand Apple dévoilera enfin son nouvel iPhone 12 modèles plus tard cette année, nous sommes presque sûrs qu’ils vont ressembler presque exactement à ce que vous allez voir dans la vidéo YouTube ci-dessous.

L’analyste de TF International Securities, Ming-Chi-Kuo, est de loin la source d’informations la plus précise concernant les produits Apple inédits. Se trompe-t-il de temps en temps? Bien sûr qu’il l’est, mais plusieurs de ses «inexactitudes» ont une explication assez simple: il obtient des informations si tôt que les plans peuvent changer avant que les produits en question ne soient finalement annoncés.

Dans le cas de la série iPhone 12, la plupart des plans d’Apple n’ont pas changé. Kuo a déclaré qu’Apple lancerait quatre nouveaux modèles d’iPhone 12 en 2020 qui présenteront un design iPhone 5 modernisé, et cela semble toujours être le cas. Il a déclaré que deux seront des téléphones iPhone 12 avec des caméras arrière à double objectif, tandis que les deux autres seront des modèles iPhone 12 Pro avec des caméras arrière à triple objectif qui ajouteront également un nouveau capteur de temps de vol (ToF). Cela semble également être correct pour la plupart, mais il semble que les modèles iPhone 12 Pro finiront par obtenir le nouveau capteur LIDAR des tablettes iPad Pro actualisées publiées plus tôt cette année.

L’image ci-dessus est une image capturée d’une vidéo réalisée par YouTuber EverythingApplePro. La vidéo n’est essentiellement qu’un résumé d’un tas d’autres rapports entourant l’iPhone 12 et l’iPhone 12 Pro, et elle comprend un tas de rendus différents des iPhones de nouvelle génération d’Apple basés sur des fuites et des rumeurs. Certains des rendus mentionnés ci-dessus sont différents des autres, mais celui ci-dessus pourrait très bien être aussi proche de la réalité que nous l’avons vu jusqu’à présent en ce qui concerne la conception de l’iPhone 12 Pro d’Apple.

Vous pouvez voir une encoche beaucoup plus petite sur le devant de l’iPhone 12 Pro illustré ci-dessus, en ligne avec les rumeurs, et vous pouvez également voir la nouvelle configuration de la caméra à triple objectif à l’arrière avec le capteur LIDAR de l’iPad Pro situé en bas -le coin droit. On s’attend à ce que la zone autour des objectifs de la caméra à l’intérieur de la “bosse” carrée de la caméra soit de même couleur que le noir, comme c’est le cas sur la série iPhone 11. Hormis cela, cependant, le rendu peut très bien être parfait.

Si tout se déroule comme prévu, les deux nouveaux modèles d’iPhone 12 et deux nouveaux modèles d’iPhone 12 Pro d’Apple devraient être dévoilés début septembre avant leur sortie dans la seconde moitié du mois. En attendant, regardez la vidéo de EverythingApplePro ci-dessous.

