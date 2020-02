La conception de l’iPhone 12 Pro divulguée par Apple est magnifique dans cette vidéo, et je ne peux pas arrêter de regarder – .

Avec le grand Galaxy S20 de Samsung dévoilé dans moins d’une semaine, c’est vraiment la seule série de smartphones dont on devrait parler en ce moment. Les nouveaux produits phares d’Android sont en train de devenir l’un des smartphones les plus élégants et les plus sophistiqués de tous les temps, et le Galaxy S20 Ultra en particulier ressemble à une bête absolue. Et pourtant, une recherche rapide sur le site Google Trends révèle que le Galaxy S20 de Samsung n’est pas la seule série de smartphones à venir dont les gens parlent en ce moment.

Qu’est-ce qui vole toute cette attention loin de l’élégante nouvelle série S20? Pourquoi ce n’est autre que l’iPhone d’Apple 12. Malgré le fait que les nouveaux iPhone 12, iPhone 12 Pro et iPhone 12 Pro Max (et peut-être un quatrième nouveau modèle d’iPhone) ne devraient pas sortir avant sept mois et demi , ces nouveaux iPhones très attendus dominent déjà la conversation. En fait, selon cette recherche Google Trends, l’intérêt pour l’iPhone 12 est deux fois plus élevé que pour la prochaine série phare de Samsung, le Galaxy S20. Cela n’augure rien de bon pour Samsung, mais c’est certainement de bon augure pour Apple. Et maintenant, une nouvelle vidéo a vu le jour montrant le design d’Apple 12 iPhone qui a fuit et je ne peux pas arrêter de le regarder.

Après l’énorme gain de revenus d’Apple au cours du trimestre des fêtes, nous savons que le nouveau cycle de conception de trois ans d’Apple n’est pas le gros problème que tout le monde pensait. Bien sûr, les fans inconditionnels d’Apple et les grands passionnés de technologie adoreraient que Apple recommence à proposer des designs iPhone actualisés tous les deux ans au lieu de tous les trois ans. Ils achètent de nouveaux iPhones chaque année dès leur sortie, et dépenser plus de 1 000 $ sur un iPhone avec le même design pendant trois années consécutives est une pilule difficile à avaler.

Mais les iPhones sont constamment devenus plus rapides et plus puissants ces dernières années, et Apple les soutient de plus en plus avec les mises à jour iOS. Cela signifie que pour l’utilisateur moyen d’un smartphone, il n’y a absolument aucune raison de passer à un nouvel iPhone cher plus tôt que tous les trois ou quatre ans, à tout le moins. Apple a reconnu ce changement sur le marché bien avant tout le monde, et c’est pourquoi la société est passée à un cycle de rafraîchissement de la conception de l’iPhone de trois ans commençant en 2014 avec l’iPhone 6 et l’iPhone 6s.

Maintenant, nous savons que tout cela est parfaitement logique sur le plan commercial. Nous savons également que la grande majorité des utilisateurs de smartphones haut de gamme attendent de plus en plus longtemps pour mettre à niveau, de sorte que les conceptions d’iPhone qui semblent anciennes et ennuyeuses pour les fans de gadgets sont encore fraîches et nouvelles pour la plupart des gens quand vient le temps de mettre à niveau. C’est pourquoi les ventes de l’iPhone 11 ont grimpé pendant le trimestre des fêtes malgré le fait que l’iPhone 11 ressemble à l’iPhone XS de 2018 et à l’iPhone X de 2017. Même si vous êtes l’un des nombreux grands fans d’Apple ou les amateurs de gadgets qui mettent à niveau chaque année, vous mourrez d’envie de mettre la main sur un iPhone actualisé. Et grâce à la série iPhone 12 qui sortira en septembre prochain, vos rêves sont sur le point de se réaliser.

Le principal initié d’Apple, Ming-Chi Kuo de TF International Securities, a rapporté à plusieurs reprises que la nouvelle série d’Apple iPhone 12 offrira une refonte de conception importante. Il a un palmarès formidable et il dit que le nouvel iPhone 12, iPhone 12 Pro, iPhone 12 Pro Max, et peut-être même un quatrième nouveau modèle d’iPhone 12 comporteront une grande refonte avec des bords métalliques plats autour du périmètre. Ils ressembleront à des combinés iPhone 5 plus grands et modernisés, ce qui est de la musique pour les fans d’Apple, compte tenu de tout le monde qui a aimé la conception de l’iPhone 5.

Nous avons vu ce nouveau design de l’iPhone 12 visualisé plusieurs fois. Et hier encore, nous avons vu une vidéo divulguée qui montre apparemment des maquettes de trois nouveaux modèles d’iPhone 12 comparés les uns aux autres. Ces maquettes ont montré une conception globale de l’iPhone 12 qui est assez similaire à l’iPhone 11, en particulier à l’avant, où il y a encore une grande encoche en haut de l’écran. Mais les premières rumeurs suggéraient qu’Apple testait également des prototypes d’iPhone 12 qui éliminent l’encoche et pressent les capteurs de la caméra TrueDepth dans la lunette supérieure du téléphone. Vous vous demandez à quoi pourrait ressembler ce superbe design de l’iPhone 12? Eh bien, cela pourrait ressembler à ceci:

Maintenant, il semble assez improbable à ce stade qu’Apple parvienne à abandonner l’encoche cette année. Pour cette raison et plusieurs autres – comme le fait qu’il n’y a pas de bouton d’alimentation et que les boutons de volume et de bascule de sourdine sont du mauvais côté du téléphone – la conception de l’iPhone 12 Pro présentée dans cette vidéo n’est probablement pas exacte. Cela dit, il n’y a aucun moyen qu’Apple envisage de continuer à utiliser un écran avec une encoche pendant trois ans de plus compte tenu des tendances actuelles du marché des smartphones, de sorte que nous pourrions voir une exception au nouveau cycle de conception de trois ans de la société au cours de la prochaine année. ou deux. Si tel est le cas, la vidéo ci-dessus pourrait être une approximation assez proche de la conception de l’iPhone 12 ou de l’iPhone 13 d’Apple. Quoi qu’il en soit, je ne peux pas arrêter de regarder cette vidéo et j’ai besoin d’un iPhone comme celui-ci dans ma vie dès que possible.

Zach Epstein a travaillé dans les TIC et ses environs pendant plus d’une décennie, d’abord dans le marketing et le développement commercial avec deux opérateurs privés, puis en tant qu’écrivain et éditeur couvrant les actualités commerciales, l’électronique grand public et les télécommunications. Le travail de Zach a été cité par d’innombrables publications d’actualité. Il a également été récemment nommé par Forbes l’un des 10 meilleurs «influenceurs mobiles puissants» au monde, ainsi que l’un des 30 meilleurs experts de l’Internet des objets du magazine Inc..

