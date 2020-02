La conception PS5 de Sony est toujours un mystère, mais nous espérons vraiment que c’est quelque chose comme ça – .

Microsoft a révélé cette semaine encore plus de détails sur sa prochaine console Xbox Series X, quelques mois seulement après avoir dévoilé le nom et la conception de la Xbox Series X. Sony, en revanche, ne semble pas prêt à faire sa propre annonce sur PS5. La PlayStation 5 aurait été dévoilée ce mois-ci, mais avec février presque terminé, cela semble hautement improbable. Sony n’a même pas annoncé d’événement de presse pour la console, et l’épidémie de coronavirus pourrait en être responsable. La société a déjà retiré trois spectacles, dont le MWC et deux événements de jeux. Sony a annoncé qu’il ne participerait pas non plus à l’E3 en juin, ce qui signifie qu’il doit organiser un événement PS5 distinct à un moment donné dans les mois à venir. Alors que nous attendons tous que cela se produise, certains fans ont mis au point leurs propres concepts de conception PS5 et ce dernier est fantastique.

Nous vous avons déjà montré divers concepts PS5, car de nombreux concepteurs ont essayé d’imaginer à quoi pourrait ressembler la console nouvelle génération de Sony. La plupart d’entre eux ressemblent au kit de développement PS5 qui a fuit maintes et maintes fois. Voici un rappel:

La PS5 réelle ressemblera très probablement à ces kits de développement, même si ce n’est certainement pas la conception finale. Pourquoi Sony aurait-il tant de mal à construire ces boîtiers en forme de V uniques et à organiser soigneusement tous les composants à l’intérieur juste pour l’utiliser comme kit de développement? En fait, Sony est même allé jusqu’à protéger ce nouveau design en le brevetant.

Abdelrahman Shaapan a cependant d’autres idées pour la PS5, et il a publié son nouveau concept PS5 sur Behance.

La Xbox Series X a une conception simple comme un ordinateur de bureau, et c’est un facteur de forme qui a beaucoup de sens pour un appareil qui est essentiellement une plate-forme de jeu capable d’effectuer toutes sortes d’autres astuces de divertissement. Shaapan a une idée similaire pour la PS5, car son concept a également un aspect carré. Mais ce concept PS5 est plus que ce que l’on voit.

La console de ces images a un peu plus de personnalité que la Xbox Series X, avec un écran à l’avant qui peut afficher des informations pertinentes à ce qui se passe à l’écran. Par exemple, l’écran peut afficher le titre d’un film en cours de diffusion ou des avatars pour les joueurs qui pourraient jouer à un jeu ensemble, ainsi que des informations sur la batterie de chaque contrôleur utilisé.

Côté connectivité, le concept PS5 dispose de deux connecteurs USB-C à l’avant et de nombreux ports supplémentaires à l’arrière pour Internet, la télévision et tout ce que vous souhaitez connecter à la console.

En fin de compte, ce n’est évidemment qu’un concept et cela n’a aucun lien avec la prochaine PS5 que Sony dévoilera. Cela dit, un affichage sur console comme celui-ci serait un excellent moyen d’améliorer l’expérience utilisateur. Découvrez-le en entier avec des vidéos sur ce lien.

Source de l’image: Djordje Novakov / Shutterstock

Chris Smith a commencé à écrire sur les gadgets comme un passe-temps, et avant de le savoir, il partageait son point de vue sur les technologies avec des lecteurs du monde entier. Chaque fois qu’il n’écrit pas sur les gadgets, il échoue lamentablement à rester loin d’eux, bien qu’il essaie désespérément. Mais ce n’est pas nécessairement une mauvaise chose.

.