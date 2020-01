La concurrence réduit les péages pour les bornes de recharge publiques en Espagne

La Commission nationale des marchés et de la concurrence (CNMC) a approuvé un changement dans la méthodologie de calcul des tarifs de transport et de distribution d’électricité qui affectera les points de recharge publics pour les véhicules électriques.

Grâce au changement de méthodologie, un péage spécial est attribué qui les rendra moins chers et encouragera ainsi le développement d’un réseau de recharge de voitures électriques beaucoup plus vaste, réduisant considérablement les coûts d’exploitation.

Jusqu’à présent, l’installation d’une borne de recharge publique pour les véhicules électriques d’une puissance fixe de 200 kW avait un coût d’environ 20 000 euros par an, *quelles que soient les recharges effectuées.

Mais la mesure modifie complètement la tarification et correspondra à l’énergie utilisée: 80% sera l’énergie consommée et 20% sera la durée fixe de l’électricité.

La circulaire 3/2020 de la CNMC le détaille comme suit:

a) Les conditions de puissance seront déterminées de manière à ce qu’elle récupère 20% de la facturation des péages de transport et de distribution des péages d’accès correspondants établis aux articles b) et c) de l’article 6.2 en supposant une utilisation du point de 10%.

b) Les conditions de l’énergie seront déterminées de manière à ce qu’elle récupère 80% de la facturation des péages de transport et de distribution des péages d’accès correspondants établis aux articles b) et c) de l’article 6.2 supposés une utilisation du point de 10%.

